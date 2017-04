Betis Féminas beseglar kontraktet första året som debutanter

Med tre omgångar kvar vinner Real Betis 0-4 mot Rayo Vallecano och får spela i eliten ännu ett år.

Förra veckan besegrades Real Sociedad Femenino med 1-0 varvid Real Betis Féminas i teorin förlängde kontraktet i högsta divisionen ytterligare ett år. En till poäng krävdes för att matematiskt bekräfta kontraktet. Under lördagen vann Betis över Rayo Vallecano Femenino i Madrid med 0-4. Debutanterna Betis kommer därmed också nästa år spela i spanska eliten. Och det när tre omgångar ännu återstår av säsongen.Rayo Vallecano är ett klassiskt lag i den spanska damfotbollen men placerad på sjunde plats hade under lördagen inget att spela för. Samtliga åtta först placerade lag kvalar in till Copa de la Reina, motsvarigheten till Copa del Rey. Real Betis samtliga mål kom under tretton minuter i andra halvlek och gjordes av Beatriz Parra (55 och 61 min), Yiyi (62 min) och Irene (68 min). 0-4 är Betis största seger under säsongen.Real Betis Féminas efter segern mot Rayo Vallecano Femenino i lördags.För Real Betis spelade Miriam, Clau, María Suárez, Ana González, Nuria Ligero ‘Nana’, Paula Perea (María Bernal 75 min), Laura González, Irene Guerrero (Lidia 72 min), Marta Pérez (Kuki 63 min), Bea Parra (Andrea 72 min) och Yiyi.