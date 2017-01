RBB Féminas dominerar MVP i La Liga

Sju utnämningar på sexton omgångar, mest i ligan.

Efter en medioker första halva av säsongen har nykomlingen Real Betis Féminas kommit igång ordentligt när serien vänt. I helgen besegrades Sporting Huelva Femenino på bortaplan i ett derby med 0-2. Tvåmålsskytten Beatriz Parra blev vald som Most Valuable Player i sextonde omgången i ligan. I femtonde omgången blev Betis målvakt Miriam López vald som MVP.Beatriz Parra fickröster före Atlético de Madrid Femeninos vänsterförsvarare Beatriz Beltrán,röster och trean anfallaren Carol i Oiartzun KE,röster.Det är sjunde gången under säsongen som RBB Féminas blir valda som MVP i Primera División Femenina. Anfallaren Paula Moreno en gång, Rosa Márquez två gånger, målvakten Miriam López två gånger och Ana González en gång.Mot Barcelona CF Femenino gjorde Paula Moreno en av sina bättre matcher under säsongen med bland annat kvittering till slutresultatet 1-1. Real Betis Féminas har på de senaste tre omgångarna tre raka segrar.Rosa Márquez, nyss fyllda 16 år har blivit uttagen i spanska U17-landslaget. RBB Féminas ligger tia med arton poäng, leder gör Atlético de Madrid Femenino med 42.