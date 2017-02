Robert firar sitt mål på straff på Palop, i bakgrunden, i Real Betis senaste vinst över Sevilla CF på Benito Villamarín säsongen 2005/06.

Betis har inte vunnit ett derby hemma mot Sevilla CF på elva år

Tio raka matcher utan vinst för Real Betis, åtta av dem utan att göra mål. Sista vinsten är från 2006 och senaste målet från 2013.





Elva år har det gått sedan Real Betis senast vann mot Sevilla CF på Benito Villamarín. Den 2 april 2006, säsongen 2005/06 med Lorenzo Serra Ferrer som tränare i 31:a omgången vann Betis 2-1 efter mål av Robert på straff i femtonde minuten och Varela i fytiotredje. Däremellan gjorde Saviola mål i tjugoåttonde.



Därefter har Sevilla CF besökt Benito Villamarín tio gånger och aldrig förlorat, facit fem oavgjorda och fem vinster. Derbyt på lördag blir nummer 92 i högsta serien mellan lagen och pågående negativa räcka är Real Betis sämsta i klubbens historia. Vanligaste resultaten senaste årtiondet är 0-0 och 0-2, tre gånger var. Tre av de senaste fyra derbyna har Sevilla vunnit 0-2 och fjärde förra säsongen slutade 0-0.



Senaste målet för Real Betis på hemmaplan mot Sevilla CF gjorde Nosa på övertid till 3-3, 2013. Dessförinnan gjorde Beñat 1-1 i första omgången av säsongen 2011/12, en match som flyttades till 21 januari 2012 eftersom spelarna först





Real Betis spelare firar det senaste målet på Sevilla CF på Benito Villamarín, 3-3 på övertid av Nosa 2013.



Real Betis har inte bara svårt att vinna derbyn mot Sevilla CF på hemmaplan utan svårt att vinna derbyn överhuvudtaget. Sedan senaste vinsten på hemmaplan 2006 har lagen spelat 21 derbyn med tre vinster för Betis, samtliga på Ramón Sánchez-Pizjuán och tolv vinster för Sevilla. I höstas på Ramón Sánchez-Pizjuán vann Sevilla med 1-0 efter att Betis fick vad som verkade varit ett regelrätt mål underkänt. Under de tio matcher Betis inte besegrat Sevilla på Benito Villamarín har Betis inte gjort mål i åtta. Betis har inte vunnit något av de sju senaste derbyna och heller gjort mål i dem.

2017-02-21 06:00:00

Tio raka matcher utan vinst för Real Betis, åtta av dem utan att göra mål. Sista vinsten är från 2006 och senaste målet från 2013.Anfallaren har tappat från 46 procent av Real Betis avslut på mål till 37 procent men varken klubbledning eller medspelare hjälper honom.Spanjoren uppe i elva, lika många som uruguayanen fick på sig. Debatt pågår om det i stället är fel på spelarmaterialet.Real Betis åker på en stjärnsmäll mot nedflyttningskandidaten och Víctor straffar spelarna med indragen ledighet. På lördag väntar El Derbi mot Sevilla CF.Efter succévisningen av semifinalerna i Copa del Rey och för hitta nya kanaler visar LFP ligan direkt och gratis via webben.Tröjan med horisontella ränder kan komma att användas under flera matcher.Domaren finner indicier och går vidare med åtal för mutbrott mot de tre före detta spelarna i Real Betis. Totalt åtalas 18 personer.Real Betis tredje minst målgörande laget, i snitt ett mål per match. Betis vinner inte sedan Rubén Castro senast gjorde mål för en månad sedan.På Andalusiens dag kommer Real Betis för första gången i historien spela i horisontella grönvita ränder.Spelat nu femtio matcher med Real Betis i La Primera.