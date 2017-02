Real Betis då La Liga premiärvisas via Facebook

Efter succévisningen av semifinalerna i Copa del Rey och för hitta nya kanaler visar LFP ligan direkt och gratis via webben.





Visningen via Facebook tillkommer genom "det ständiga drivet att innovera och hitta nya former att konsumera [...] i direktsändning och gratis" och för att "tillfredsställa alla följare av spansk fotboll". Matcherna som kommer visas är fredagsmatcherna vilka alltid börjar 20.45.



Första matchen att visas via Facebook tillhör 23:e omgången, Granada CF -



Enligt La Liga finns "en före och en efter detta initiativ vad gäller online-sändningar av La Liga". Förra säsongen visade La Liga och beIN Sports en dammatch genom sina respektive officiella Facebook-konton, Atlético de Madrid Femenino - 370 000 unika spanska besökare med en räckvidd av mer än två miljoner tittare. Förra veckan premiärvisades herrfotboll då samtliga fyra matcher i semifinalerna i Copa del Rey mellan Atlético de Madrid -



Real Betis är laget som den här säsongen fått spela flest gånger på fredagar, åtta gånger. Med jämnt resultat: tre vinster, tre förluster och två oavgjorda. Matcherna på fredagar i La Liga visas på statliga RTVE via öppna public service programmet Gol

2017-02-17 18:00:00

Efter succévisningen av semifinalerna i Copa del Rey och för hitta nya kanaler visar LFP ligan direkt och gratis via webben.Tröjan med horisontella ränder kan komma att användas under flera matcher.Domaren finner indicier och går vidare med åtal för mutbrott mot de tre före detta spelarna i Real Betis. Totalt åtalas 18 personer.Real Betis tredje minst målgörande laget, i snitt ett mål per match. Betis vinner inte sedan Rubén Castro senast gjorde mål för en månad sedan.På Andalusiens dag kommer Real Betis för första gången i historien spela i horisontella grönvita ränder.Spelat nu femtio matcher med Real Betis i La Primera.I La Liga har samtliga andra lag gjort mål före femtonde minuten. Real Betis har gjort noll och släppt in fem.Varken Joaquín, Alfonso, Figo eller Zidane kunde efter elavbrott lysa upp planen 2002. Domslutet efter matchen mot Betis tvingar klubbarna till större ansvar idag.Real Betis förlorar mot elementen och har tvingats ställa in på grund av skyfall, vindar, epidemier, dieselgeneratorer, strejker och dödsfall.Späckat spelschema sätter hinder och Real Betis vill fokusera på El Derbi.