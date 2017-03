Real Betis laget som flest gånger fredat sitt mål på sin hemmaarena i La Liga

Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.

0 KOMMENTARER 159 VISNINGAR 0 KOMMENTARER159 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-03-20 06:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Betis

Real Betis

2017-03-20 06:00:00

Real Betis

2017-03-19 19:00:00

Real Betis

2017-03-17 09:00:00

Real Betis

2017-03-10 16:00:00

Real Betis

2017-03-10 06:00:00

Real Betis

2017-03-09 19:30:00

Real Betis

2017-03-09 09:00:00

Real Betis

2017-02-23 12:00:00

Real Betis

2017-02-23 06:00:00

Real Betis

2017-02-22 06:00:00

ANNONS:

I och med 2-0-segern mot CA Osasuna i lördags lyckades Real Betis sju omgångar senare helt freda sitt mål, alltså inte släppa in mål. Senast det hände var i tjugoandra omgången spelad den 11 februari mot Valencia CF, 0-0. Därmed är Betis laget i La Liga som flest gånger på hemmaplan den här säsongen fredat sitt mål, åtta tillfällen.Real Betis släppte inte in mål på Benito Villamarín mot CA Osasuna 2-0, Valencia CF 0-0, Sporting de Gijón 0-0, CD Leganés 2-0, Athletic Club de Club 1-0, UD Las Palmas 2-0, Málaga CF 1-0 och Deportivo de La Coruña 0-0.Matcherna mot Málaga CF och Deportivo de La Coruña spelades med Gustavo Poyet som tränare. Resterande sex med Víctor.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.Två tränare, samma Real Betis. Gustavo Poyets ersättare Víctor har inte löst Betis problem. Betis har inte vunnit två matcher i rad på mer än ett år.Holländaren är utlånad från Real Betis till juni 2018 men danska Superligaklubben tar inte ens ut spelaren till match längre.Omedelbart efter att årets ligaspel avslutas. Åklagaren begär fyra års fängelse och den anklagande sidan nästan nio.Málagas och Valencias segrar i veckan gör att Víctors resultat efter lika många matcher är sämre än Gustavo Poyets.Real Betis tränare har rutin på derbyn och vana av att besegra Sevilla CF.Nahuel Leiva fick rött kort efter fem minuter. Bara Nico Pareja är snabbare, tre minuter.