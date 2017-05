Real Betis måste sälja om säsongen ska gå ihop

Läs: Dani Ceballos.

Förra året tvingades Real Betis sälja Alfred N'Diaye för att räkenskaperna skulle gå ihop . Mittfältarens övergång till Villarreal CF gjordes officiell 8 juli 2016 och medicinska undersökningen en dag tidigare men skrevs in in i böckerna 30 juni 2016. Överskottet allena på dryga sex miljoner euro tillät Betis gå med överskott säsongen 2015/16.Ska Real Betis ämna spendera en lika stor summa som förra årets 17,7 miljoner euro och låta årets säsongs räkenskaper gå med plus måste ledningen sälja. Närmast en försäljning ligger Dani Ceballos. Utköpsklausulen ligger på femton miljoner euro och troligast att betala ligger Atlético de Madrid. Målvakten Antonio Adán och dansken Riza Durmisi är också värda pengar men inte i närheten av femton miljoner euro.Real Betis kommer spendera mer än 45 miljoner euro på årets spelartrupp i löner samt kostnader för spelarövergångar. Det är mer än kostnaden för förra säsongens trupp vilken nådde en tiondeplacering vilket årets trupp inte kommer nå. Efter förlusten 1-4 i söndags på Benito Villamarín mot Depotivo Alavés är det omöjligt nå tiondeplatsen och elfteplacerade Celta de Vigo sju poäng bort med tre omgångar kvar är avlägsen.Tonny Sanabria och Álex Alegría i matchen mot Villarreal CF.Lagets låga placering ger lägre teveinkomster till vilket måste läggas till drygt en miljon mindre i inkomster då klubbledningen lovat ersätta säsongskortinnehavarna med tio procent om laget inte nådde tiondeplatsen. Tonny Sanabrias övergång från förra året måste amorteras igen i år med en och en halv miljon euro samt utlånade Rafael van der Vaart och Didier Digard få lön. Tillkommer bygget av Gol Sur vilket inkasserar en räkning på elva miljoner euro från byggföretaget Helipol vilka sköter läktarbygget.