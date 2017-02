Nahuel Leiva under en sekvens före utvisningen mot Granada CF.

Real Betis och Sevilla CF har de snabbaste utvisningarna i ligan

Nahuel Leiva fick rött kort efter fem minuter. Bara Nico Pareja är snabbare, tre minuter.





Mot Granada CF blev Nahuel Leiva i Real Betis inbytt i 60:e minuten vid läget 3-0.



Nahuel Leiva har inte spelat mycket i Real Betis under säsongen och lär knappast fortsätta göra det heller. Sju matcher, samtliga från bänken och totalt 122 spelminuter ger inte godkänt.



Sevilla CF:s Nico Parejo leder svarta listan efter att borta ha blivit utvisad i tredje minuten mot RCD





Ex-RCD Espanyol-spelaren Nicolás Pareja fick i sitt första möte mot sitt gamla lag säsongens hittills snabbaste utvisning.



Nico Parejo och Nahuel Leiva är de hittills snabbast utvisade spelarna i årets La Liga. På lördag möts lagen, Nahuel är avstängd, Parejo kan vara med. Följer gör Årets La Liga ter sig olika för lördagens lag Real Betis och Sevilla CF med hemmalaget på nedre halvan av tabellen och Sevilla med god chans att göra ett av sina bästa säsonger i klubbens historia. I ett avseense är det jämnt mellan lagen och det är av den mindre imponerande sorten.Mot Granada CF blev Nahuel Leiva i Real Betis inbytt i 60:e minuten vid läget 3-0. Fem minuter senare visade domare Daniel Ocón Arraiz det röda kortet efter att Nahuel slagit Andreas Pereira i ansiktet. Två minuter tidigare hade Granada ökat till 4-0 och matchen slutade 4-1.Nahuel Leiva har inte spelat mycket i Real Betis under säsongen och lär knappast fortsätta göra det heller. Sju matcher, samtliga från bänken och totalt 122 spelminuter ger inte godkänt.Sevilla CF:s Nico Parejo leder svarta listan efter att borta ha blivit utvisad i tredje minuten mot RCD Espanyol då han gripit en motståndare i tröjan och orsakat straff.Ex-RCD Espanyol-spelaren Nicolás Pareja fick i sitt första möte mot sitt gamla lag säsongens hittills snabbaste utvisning.Nico Parejo och Nahuel Leiva är de hittills snabbast utvisade spelarna i årets La Liga. På lördag möts lagen, Nahuel är avstängd, Parejo kan vara med. Följer gör Felipe Caicedo i RCD Espanyol som såg två gula på tio minuter i matchen mot CD Eibar.

2017-02-22 06:00:00

Nahuel Leiva fick rött kort efter fem minuter. Bara Nico Pareja är snabbare, tre minuter.Tio raka matcher utan vinst för Real Betis, åtta av dem utan att göra mål. Sista vinsten är från 2006 och senaste målet från 2013.Anfallaren har tappat från 46 procent av Real Betis avslut på mål till 37 procent men varken klubbledning eller medspelare hjälper honom.Spanjoren uppe i elva, lika många som uruguayanen fick på sig. Debatt pågår om det i stället är fel på spelarmaterialet.Real Betis åker på en stjärnsmäll mot nedflyttningskandidaten och Víctor straffar spelarna med indragen ledighet. På lördag väntar El Derbi mot Sevilla CF.Efter succévisningen av semifinalerna i Copa del Rey och för hitta nya kanaler visar LFP ligan direkt och gratis via webben.Tröjan med horisontella ränder kan komma att användas under flera matcher.Domaren finner indicier och går vidare med åtal för mutbrott mot de tre före detta spelarna i Real Betis. Totalt åtalas 18 personer.Real Betis tredje minst målgörande laget, i snitt ett mål per match. Betis vinner inte sedan Rubén Castro senast gjorde mål för en månad sedan.På Andalusiens dag kommer Real Betis för första gången i historien spela i horisontella grönvita ränder.