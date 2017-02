Rubén Castro avslutade fem gånger under matchen i helgen mot Valencia CF, en av gångerna träffade han kryssribban.

Betis säsong lyfter inte

Real Betis tredje minst målgörande laget, i snitt ett mål per match. Betis vinner inte sedan Rubén Castro senast gjorde mål för en månad sedan.

2017-02-15 06:00:00

Real Betis tredje minst målgörande laget, i snitt ett mål per match. Betis vinner inte sedan Rubén Castro senast gjorde mål för en månad sedan.På Andalusiens dag kommer Real Betis för första gången i historien spela i horisontella grönvita ränder.Spelat nu femtio matcher med Real Betis i La Primera.I La Liga har samtliga andra lag gjort mål före femtonde minuten. Real Betis har gjort noll och släppt in fem.Varken Joaquín, Alfonso, Figo eller Zidane kunde efter elavbrott lysa upp planen 2002. Domslutet efter matchen mot Betis tvingar klubbarna till större ansvar idag.Real Betis förlorar mot elementen och har tvingats ställa in på grund av skyfall, vindar, epidemier, dieselgeneratorer, strejker och dödsfall.Späckat spelschema sätter hinder och Real Betis vill fokusera på El Derbi."Ingen kanal funnen". Real Betis ersätter köparna.Statistiksajten WhoScored utser Real Betis målvakt till säsongens bästa. Adán ende inte från Real Madrid, Barcelona CF eller Atlético de Madrid.Real Betis hade gjort mål i samtliga fem tidigare matcher på Benito Villamarín då Víctor tränat.