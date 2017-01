Betis tar farväl av helgad grönvit mark

Real Betis besöker för sista gången Vicente Calderón där bägge titlarna i Copa del Rey vanns 1977 och 2005.

Juan José Cañas tar emot bucklan 2005 från kung Juan Carlos I.





Målskytt Ricardo Oliveira, Juanito, sedermera i Atlético de Madrid och Edú.





Joaquín, frånvarande på lördag på grund av skada jublar efter cupvinsten 2005.

Lördagen 14 janauri 2017 klockan 18.30 spelar Real Betis borta mot Atlético de Madrid på Vicente Calderón vilken efter säsongen kommer rivas. Nästa år spelar Atlético på sin nya arena La Peineta eller Wanda Metropolitano. Efter Benito Villamarín är Vicente Calderón den arena som spelat störst roll i Betis historia efter vinsterna i Copa del Rey 1977 och 2005.Den 25 juni 1977 vann Real Betis över Athletic Club de Bilbao en symboliskt tungt laddad final, första efter Francos död i turneringen som dittills hetat Copa del Generalísimo och igen för första gången hette Copa del Rey och nu såg mötet mellan Betis och Athletic Bilbao, klubbarna historiskt mest förknippade med motståndet mot Franco. Betis första cupfinal gick till straffar. 1-1 efter full tid med mål av Javier López för Betis och 2-2 efter förlängning, för Betis igen mål av López. Tjugo straffar slogs efter vilka Betis vann 8-7. Straffläggningen gav upphov till legenden om Betis målvakt José Ramón Esnaola som vid straffarna räddade José Ángel Iribars och slog in sin egen. Betis leddes av basken Rafael Iriondo Aurtenetxea.Real Betis lag från 1977. Baskiske Betis-tränaren Rafael Iriondo överst till vänster.25 juni 1977, Rafael Iriondo på spelarnas axlar med bucklan efter cupsegern.Javier López, som på lördag kommer närvara på Vicente Calderón minns finalen:- Den stadion [Vicente Calderón] betyder historia för Real Betis. Vi vann första cupen efter demokratins återinförande och det kunde inte vara annorlunda för Betis. Den här klubben är annorlunda även när det kommer till sådant. Jag minns att vinsten betydde mycket för "beticismen", vi gick frånmedlemmar tillöver en natt. Det var sensationellt. Det är synd att vi där inte kommer vinna fler cupfinaler.Biljetterna på den tiden fördelades inte jämnt mellan finalisterna och lagen viktades olika beroende på meriter. Spanska fotbollförbundet tilldelade Athletic Club de Bilbaobiljetter och Real Betis hälften. Debiljetter som tilldelades Atlético de Madrid, laget vars stadion finalen skulle spelas på skeppades vidare till Athletic Bilbao.Vicente Calderóns läktare i Copa del Rey-finalen 1977 med mer än dubbelt så många Athletic-anhängare som Real Betis-supportrar.Juan Manuel Cobo, lagkapten i Real Betis och den som tog emot bucklan av kung Juan Carlos I bekräftar matchens politiska potential:- Just den 25 juni 1977 sade folk från Madrid de var rädda för vad som kunde hända för det verkade som baskerna intagit staden. Det fanns många politiska konnotationer i Madrid och Spanien vid det tillfället. Det var våran chans i livet och vi visste det.1997 förlorade Real Betis finalen i Copa del Rey på Santiago Bernabeu och begärde 2005 att finalen då skulle spelas på Vicente Calderón. Den 11 juni 2005 befästes romansen mellan Betis och den arenan. Slutresultat 1-1 efter mål av Ricardo Oliveira för Betis mot CA Osasuna och segermål i förlängningen av Dani, idag ett klassiskt mål i Betis-leden.biljetter fördelades den här gången jämnt mellan finalisterna med denna gång knappt övertag för Betis, något Osasuna-supportrarna ännu inte glömt.11 juni 2005, CA Osasunas och Real Betis spelare på väg ut till final i Copa del Rey på Vicente Calderón.Real Betis har spelat 52 gånger på Vicente Calderón, 49 av dem mot Atlético de Madrid. Ett av mötena också i La Segunda, säsongen 2000/01, förlust 2-1. Finalerna inräknade blir summan 51, en match fattas. Betis - Real Mallorca från sjätte omgången säsongen 2002/03 spelades på Vicente Calderón, resultat 0-1. Benito Villamarín var vid tillfället avstängd på grund av läktaroroligheter under ett tidigare El Derbi mot Sevilla CF. Speldatum var 20 oktober 2002 och runtBetis-supportrar på plats.Från vänster, medsols: Cobo lyfter bucklan framför kung Juan Carlos I; Dani firar sitt mål mot CA Osasuna i förlängningen 2005; Javier López slår in ett av sina två mål mot Athletic Club de Bilbao under finalen 1977; Alejandro Pozuelo slår förbi Thibaut Courtois i Atlético de Madrid-målet under Real Betis senaste vinst på Vicente Calderón 2011.Den 29 april 2007 på Vicente Calderón är enda gången i Real Betis historia som Betis spelat i blåa matchdräkter beroende på klubbens hundraårs-jubileum. Resultat 0-0. Betis första match på Vicente Calderón spelades 28 april 1968 mot Atlético de Madrid, två år efter stadions invigning, 0-0. Säsongen 1988/89 förlorade Betis 6-2 och 5-1 bägge senaste gångerna, 2013/14 och förra säsongen. Senaste segrarna för Betis på Vicente Calderón är 1-3 från säsongen 2007/08 och senaste 0-2 från 2011/12.Spelarna i Atlético de Madrid firar ett av sina mål mot Real Betis. I mål Adán.Real Betis har i en utslagsturnering aldrig segrat över Atlético de Madrid på Vicente Calderón och första vinsten i La Liga kom efter tjugo försök utan att vinna, 8 februari 1981, 0-4. Av 49 möten har Atlético vunnit 30, Betis sex och tretton oavgjorda. Under detta århundrade har Betis vunnit tre: 2011, 1-2 från 2004/05 och 1-3 från 2007/08.Spelarna i Real Betis firar ett mål vid sin senaste vinst på Vicente Calderón 2011.Resultaten de senaste åren mot Atlético de Madrid har gått emot Real Betis, en seger de senaste tio mötena. Enda är just 2-0 från sjuttonde omgången december 2011 med mål av Alejandro Pozuelo efter passning av Rubén Castro och Roque Santa Cruz . Just den matchen fick tränaren Gregorio Manzano sparkad för att i stället anställa Diego Pablo Simeone. Simeone har obrutna sju vinster och två oavgjorda mot Betis.Rubén Castro i en bollduell under Real Betis senaste besök på Vicente Calderón förra säsongen.På lördag samlas Real Betis-supportrar i Madrid för sista gemensam march till Vicente Calderón vid Puerta de Toledo klockan 13.30 och avmarsch 16.30. Atlético de Madrid har tilldelat Betis 850 biljetter och ett tusental Betis-supportrar väntas till arenan.Inför matchen på lördag kallas Real Betis-supportrar till "una Marcha Verde" - en grön march.Under onsdagen återstod 168 biljetter att köpa. Vicente Calderón säger adjö till Real Betis med utsålt hus.