Cirkus Betis rullar vidare

Får tränare Víctor sparken kommer Real Betis på fyrtio månader ha haft nio tränare. Betis tränare varar i medel 150 dagar. Sportchefen går inte heller säker.

Bara CA Osasuna , åtta, har under andra vändan av säsongen spelat in färre poäng än Real Betis gjort med sina nio. Trots att tränaren Víctor kom så sent som i november förra året spekulerar spansk media redan i att Víctor kan vara på väg att sparkas Under de senaste drygt tre säsongerna har Real Betis i medel sparkat en tränare var femte månad, haft åtta tränare på fyrtio månader och kan vara på väg mot en nionde sedan avsättningen av Pepe Mel den 2 december 2013 satte stopp för den senaste lugna fasen i klubben. Då tillsattes Juan Carlos Garrido vilken sparkades redan efter fem omgångar. Gaby Calderón spelade ut säsongen varefter Betis åkte ur ligan.Julio Velázquez började den nya säsongen i La Segunda och varade fjorton matcher. Juan Merino tillsattes och ersattes efter fyra omgångar med Pepe Mel.Ángel Haro äger idag mer än 4 600 aktier i Real Betis, över 3 000 fler än han ägde när han tillsattes som president i februari 2016.Igen i La Primera sparkades Pepe Mel efter nitton omgångar och ersattes av Juan Merino igen vilken varade säsongen ut. När årets säsong började ersattes igen Merino med Gustavo Poyet som fick lämna efter elva omgångar för Víctor, nuvarande tränare.Inte bara tränarna varar kort i Real Betis utan också klubbledarna. Dagar efter att Pepe Mel 2013 fick sparken första gången sparkades också sportchefen Vlada Stošic. Följde gjorde Chuti Molina, Alexis Trujillo, Eduardo Maciá och nu Miguel Torrecilla.Under Pepe Mels första vända var Miguel Guillén president i Real Betis och följdes av Manuel Domínguez Platas som följdes av Juan Carlos Ollero vilken värvade Pepe Mel för andra gången. Nuvarande president sedan februari förra året är Ángel Haro.Vicepresident López Catalán och president Ángel Haro.Ángel Haro är sportsligt den minst framgångsrike presidenten i Real Betis detta århundrade. Sedan Haro tog över har Betis vunnit 16 av 49 matcher, 32,7 procent. Fjorton oavgjorda och nitton förluster finns också. Under Haro har Betis i medel släppt in 1,53 mål per match. Ingen annan president under 2000-talet har så låga resultat.