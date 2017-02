Dani Ceballos gav sig själv gult kort för vara ren till El Derbi

Spelat nu femtio matcher med Real Betis i La Primera.

Lördagens match mot Valencia CF på Benito Villamarín slutade i trista 0-0 men en som höll stilen var Dani Ceballos. 56 utförda passingar på mittfältet var flest av alla spelare i matchen och 17 bollåtererövringar var mer än dubbelt så många som någon annan spelare på planen.Dani Ceballos spelade i lördags sin femtionde match i högsta serien med Real Betis sedan debuten 26 april 2014, en match Betis förlorade 0-1 mot Real Sociedad och åkte ur La Primera.I lördags på Benito Villamarín var Dani Ceballos spelaren som sprang mest, 11,64 kilometer. Ceballos kommer dock inte springa alls i nästa La Liga -match mot Granada CF nästa omgång efter att ha sett till att skaffa sig säsongens femte varning och därmed bli avstängd.Tränare Víctor med Dani Ceballos och Rubén Castro under matchen.Om inte uppskjutna matchen mot Deportivo de La Coruña från tjugoförsta omgången spelas emellan kommer motståndaren därefter den 25 februari vara Sevilla CF till vilken Dani Ceballos därmed återkommer med nollställda varningar. Också Germán Pezzella följde manuset och skaffade sig i slutminuterna mot Valencia CF en suspekt enkel femte varning och får också sina varningar nollställda i returen till El Derbi.Dani Ceballos under en bollduell under matchen i lördags.