Dani Ceballos kan stå Betis dyrt

Trots en utköpsklausul på femton miljoner euro kan en nära förestående försäljning ge Real Betis mindre än åtta miljoner euro.

Spansk fotbolls påläggskalv Dani Ceballos, 21 år i augusti, kan snart vara förlorad för Real Betis . Och till ett mycket billigare pris än Betis vill medge. Tidningen AS avslöjar att trots att Ceballos utköpsklausul efter tjugo ligamatcher under säsongen stigit till 15 miljoner euro innehåller spelarens kontrakt med Betis en klausul vilken tvingar klubben sälja om ett erbjudande lika med eller högre äneuro inkommer till klubben.Agentfirman Bahía Internacional kom efter ett års förhandlingar i oktober 2015 överens med Real Betis tidigare sportchef Eduardo Maciá och nuvarande presidenter Ángel Haro och López Catalán, då styrelsemedlemmar om att Bahía har rätt till 15 procent av försäljningssumman. Inträffar värsta scenario får Betis mindre än åtta miljoner euro.Spansk media skriver nu att det låga priset på Dani Ceballos starkt börjat locka intresserade klubbar att lägga bud. Atlético de Madrid har två gånger försökt värva Ceballos och nu uppges Real Madrid för andra gången också vilja ha mittfältaren. Real Betis möjligheter att vinna en löneförhandling mot andra klubbar är icke existerande Bara Neymar Jr i Barcelona CF tog under säsongen bland de fem stora ligorna i Europa emot fler förseelser än Dani Ceballos.Real Betis får nu bråttom att hålla fast vid mittfältaren. AS skriver att klubben kommer erbjuda Dani Ceballos dubblad lön, redan bland de högsta i La Liga och tredje högsta i spelartruppen samt öka utköpsklausulen till minst 22 miljoner euro. Ett annat alternativ är att förhandla bort "den tvingande försäljningsklausulen" på nio miljoner euro. Allt detta vill klubben ha klart före Euro U21 mellan 16 och 30 juni i Polen efter vilken Ceballos värde kan mångdubblas. Vilket skedde 2015 efter senaste U19 i Grekland.Ny till klubbledningen Serra Ferrer med ansvar för värvningar och sportsliga projekt sade förra veckan under sin presentation om Dani Ceballos:- Dani Ceballos är våran högsta prioritet, våran högst värderade tillgång. Jag måste övertyga honom om att fortsätta här.Under söndagen gjorde sig nye tränaren Quique Setién inte populär i Real Betis-lägret efter att om Dani Ceballos ha sagt:- Jag har sagt till honom att inte skada sig, det är det främsta. Jag ska inte blanda mig i det ekonomiska men vill någon klubb köpa honom och sen omedelbart låna ut honom till oss en säsong vore det ett utmärkt val.