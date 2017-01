Engångsbildskärmarna på Benito Villamarín har slutat fungera

"Ingen kanal funnen". Real Betis ersätter köparna.

35 000

De engångs- och trådlösa bildskärmar som katalanska företaget Viuing i samarbete med Microsoft tagit fram och som Real Betis var först i La Liga med att använda har slutat fungera.Genom bildskärmen kunde tittaren direkt se repriser på mål, tveksamma situationer och domslut samt lyssna på tevekommentarerna. Skärmarna kostade 39,90 euro och fanns tillgängliga från säsongsstart. Unikt med Viuings bildskärmar var att tekniken inte använde strömmade signal genom mobilnätet som med vanligaåskådare på Benito Villamarín kunde överbelastas utan att bildskärmarna hade uppkoppling via satellit. Benito Villamarín var först ute i Spanien med skärmarna och därefter följde Anoeta i San Sebastian efter i matchen då Real Sociedad lämpligen tog emot Real Betis.Då Viuing nått en överenskommelse med Real Betis om Benito Villamarín gav det stor klang i media, företagets första stora avtal om distribution av bildskärmar via satellit. Med Microsoft i ryggen verkade Viuings tillväxt vara garanterad. Viuing och Microsoft hade före säsongen gemensam start-up i Global Sports of Innovation Center i Madrid.Snart efter säsongsstart började klagomålen till klubben strömma in. Bilden blev pixlig för att under de senaste fyra hemmamatcherna ge meddelandet "ingen kanal funnen".Viuing har gått i konkurs och går inte längre att nå. Real Betis ämnar, trots avsaknad av juridiskt ansvar i avtalet mellan Viuing och slutkonsumenterna ersätta köparna. När Viuing uppenbarligen gått i konkurs har det igen gett klang i spansk media.