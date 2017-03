Jordi Figueras, Antonio Amaya och Jorge Molina på väg till rätten i Pamplona förra året.

Fallet Osasuna: åklagaren begär två års fängelse för Jordi Figueras, Antonio Amaya och Xavi Torres

Jorge Molina går fri.

400 000

250 000

PABLO LIZAMA FARIAS

2017-03-24 21:00:00

I Fallet Osasuna gällande köpta matcher under säsongen 2013/14 har åklagaren för de före detta Real Betis -spelarna Jordi Figueras, Antonio Amaya och Xavi Torres begärt två års fängelse och 1,9 miljoner euro i böter var.Rättens utredning har kommit fram till att Real Betis-spelarna mottogeuro för att besegra Real Valladolid ocheuro för att förlora mot CA Osasuna i slutet av säsongen 2013/14. Bägge resultaten inträffade men Osauna åkte ur ändå.Domaren i fallet Fermín Otamendi fastställde till 2,2 miljoner euro beloppet som plockats ut från CA Osasunas klubbkassa till att muta motståndare.Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona färdigställde sin utredning i februari och åtalar 18 av de 29 inblandade i fallet. Spelarna Patxi Puñal, Damià Abella, Sergio García, nuvarande tränaren i CA Osasuna Petar Vasiljevic , samt före detta Real Betis-spelaren Jorge Molina går fria.Hårdast går åklagaren mot före detta styrelseledamoten i CA Osasuna Ángel Vizcay vilken öppnade Fallet Osasuna genom ett erkännande inför LFP i januari 2015: 14 år och fyra månaders fängelse och 1,9 miljoner euro i böter. För före detta styrelseledamoten Txuma Peralta begär åklagaren 12 år och sex månaders fängelse samt 1,9 miljoner euro i böter. Och för före detta Osasuna-presidenten Miguel Archanco 12 år och fem månaders fängelse med 1,9 miljoner euro i böter. För resterande åtalade i fallet begär åklagaren upp till elva års fängelse.Jorge Molina går fri.Sportchef Miguel Torrecilla är bergfast men stort missnöje råder att fortsätta med tränaren bland spelare och styrelse.Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.Två tränare, samma Real Betis. Gustavo Poyets ersättare Víctor har inte löst Betis problem. Betis har inte vunnit två matcher i rad på mer än ett år.Holländaren är utlånad från Real Betis till juni 2018 men danska Superligaklubben tar inte ens ut spelaren till match längre.