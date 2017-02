Jorge Molina, längst till vänster och längst till höger Antonio Amaya och Jordi Figueras anländer med sina juridiska ombud till rätten i Pamplona förra året.

Fallet Osasuna: domaren åtalar Antonio Amaya, Jordi Figueras och Xavi Torres men inte Jorge Molina

Domaren finner indicier och går vidare med åtal för mutbrott mot de tre före detta spelarna i Real Betis. Totalt åtalas 18 personer.





Av de 29 personer som ursprungligen utreddes i fallet finns indicier att åtala 18 för bland annat förskingring, medhjälp, urkundsförfalskning, brott mot årsredovisningen och sportslig korruption, det sista för



Domaren i fallet Fermín Otamendi meddelar vidare att åtalet mot före detta Real Betis-spelaren





Xavi Torres, längst till vänster drogs sist i i utredningen men står nu åtalad. Med Jordi Figueras utanför rätten i Pamplona.



2017-02-16 13:00:00

