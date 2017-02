Femton inställda matcher de senaste tjugo åren

Real Betis förlorar mot elementen och har tvingats ställa in på grund av skyfall, vindar, epidemier, dieselgeneratorer, strejker och dödsfall.

Fredagens inställda match mot Deportivo de La Coruña på grund av hårda vindar och regn var ingen isolerad händelse för Real Betis . Tvärtom, de senaste tjugo åren har inget annat lag i La Liga fått fler matcher uppskjutna, inställda eller avbrutna på grund av force majeure än Betis.Real Betis ska spela borta mot Real Sporting de Gijón i 19:e omgången, 12 januari 1997. Veckan innan har Betis spelat mot Granada CF i Copa del Rey och i bussen under återresan sprids ett influensavirus. Hristo Vidakovic, Alfonso, Alexis, Cañas, Olías, Bjeliça, Nadj, Josete och Lorenzo Serra Ferrer blir utslagna. Presidenten i Sporting kallar Betis ansökan att ställa in "oortodoxt" och tränaren Benito Floro Sanz pratar om "nationell parodi". Betis vinner 2-4 den 6 mars 1997.Luis Aragonés är unik i Real Betis genom att få två av sina matcher uppskjutna inom en månad. Mot Barcelona CF i den 17:e omgången den 17 december 1997 spelades inte på gund av skyfall. Matchen spelades den 7 april 1998, Betis förlorade 0-2.En kameraman före matchen på Benito Villamarín mot Barcelona CF innan matchen ställdes in på grund av regn.Mot Real Valladolid 11 januari 1998 skjuts matchen upp efter att Valladolids president Marcos Fernández Fernández avlidit två dagar innan på grund av trombocytopeni. Nya matchen mot Valladolid hinner spelas före den uppskjutna matchen mot Barcelona CF från tidigare i säsongen, Real Betis vinner 3-0 den 25 februari 1998. Real Madrid - Real Betis i den 18:e omgången den 5 januari 2000 ställdes in då Real Madrid spelade klubblags-VM. Betis förlorade 2-1 den 26 januari 2000 i den match där Betis målvakt Toni Prats blev unik i La Liga genom att slå in en direkt frispark i mål Toni Prats skjuter 26 januari 2000 bollen direkt i mål på Iker Casillas och Real Madrid.Real Betis - Real Madrid i andra omgången den 14 september 2002 avbröts efter 43 minuter efter att ljuset slocknat med ledning för Betis 1-0. Det visar sig efteråt att Benito Villamaríns dieselgenerator fallerat. Matchen slutade 1-1 den 8 oktober 2002.Kaptenerna Fernando Hierro och Toni Prats överlägger med domaren Fernández Marín efter att ljuset slocknat efter 43 minuter på Benito Villamarín.Omgång trettio mot Barcelona CF den 27 mars 2004 regnade bort efter att 68 liter vatten per kvadratmeter fallit i Sevilla under en eftermiddag och Benito Villamaríns dränering inte orkade med. 1-1 blev resultatet det nya datumet den 14 april 2004.Rivas och Alfonso, i mitten, inväntar domarens beslut om att spela mot Barcelona CF innan denne ställde in matchen.Mot Barcelona CF igen, i femtonde omgången från den 16 december 2006 skjöts upp då Barcelona spelade klubblags-VM. Spelades den 24 januari 2007, resultat 1-1.Real Betis - Villarreal CF B i La Segundas tionde omgång den 31 oktober 2009 ställdes in då tretton spelare i Betis hade influensa. Sergio García, Arzu, Sunny, Carlos García, Nelson, Juande, Damiá, Nano, Caffa, Pavone, Emana, Fernando Vega och Israel var sjuka. Med ytterligare fyra skadade var sjutton av tjugofem spelare i Betis trupp det datumet otillgängliga för spel. Betis vann 4-0 den 2 december 2009.José León Gómez och klubbläkaren Tomás Calero meddelar att Real Betis begärt att få matchen mot Villarreal CF B uppskjuten på grund av influensa i laget.Real Betis - Barcelona CF B i La Segundas 28 november 2010 ställdes in efter regn. Betis hade lagt om gräsmattan vilket ledde till att dräneringen på Benito Villamarín inte kunde svälja allt regnvatten den dagen. Den 8 december spelade lagen 2-2.Nacho, Isidoro, Emana, Jorge Molina och Salva Sevilla värmer upp innan matchen mot Barcelona CF B ställdes in på grund av skyfall.Säsongen 2011/12 inleddes med strejk från Spanska spelarföreningen, Asociación de Futbolistas Españoles då klubbarna inte ville skriva under ett kollektivavtal. Samtliga matcher i den första omgången i de två högsta serierna med returer fyra månader senare sköts upp. För Real Betis gällde det derby mot Sevilla CF. Hemmaderbyt spelades 21 januari 2012, 1-1 och bortaderbyt den 2 maj 2012, vinst för Betis 1-2.Real Betis - Atlético de Madrid i den tredje omgången den 3 september 2012 ställdes in på grund av Atléticos hårda spelchema. Matchen var ställd en måndag då Atlético fredagen innan spelade UEFA Super CUP i Monaco. Den måndagen var Atléticos landslagsspelare kallade till sina landslag. Betis förlorade 2-4 den 26 september 2012.Matchen mot Deportivo de La Coruña från i fredags ställdes in efter vindar upp mot 130 kilometer i timmen. Nytt speladstum saknas