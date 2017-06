Betis första Copa del Rey fyller fyrtio år

Första titeln i Copa del Rey vilken Real Betis vann 1977 mot Athletic Club de Bilbao efter straffar fyller den 25 juni fyrtio år.

Dåvarande kung Juan Carlos överlämnade till lagkapten Juan Manuel Cobo bucklan efter att Real Betis efter en oavgjord förlängning med 2-2 avgjort på straffar där huvudaktören blev Betis målvakt José Ramón Esnaola. I Spanien 1977 fanns ännu få färgteveapparater vilka fick sitt genombrott året efter i samband med fotbolls-VM i Argentina. Finalen sändes dock i färg för de mottagare som kunde ta emot signalen.På den tiden fick inte utländska spelare ställa upp vilket hindrade holländaren Gerrie Mühren och ungraren Attila Ladinsky att delta. Real Betis tränades av basken Rafael Iriondo Aurtenetxea och i startelvan för Betis spelade Esnaola, Bizcocho, Sabaté, Biosca, Cobo, López, Alabanda, Cardeñosa, Megido, Benítez och García Soriano.Real Betis lag från 1977. Baskiske Betis-tränaren Rafael Iriondo överst till vänster.Cupfinalen 1977 var första efter Francos död vilken igen fick heta Copa del Rey efter att dittills hetat Copa del Generalísimo. Javier López i Real Betis kvitterade två gånger Carlos och Danis mål under ordinarie tid och igen i förlängningen. Tjugo straffar slogs efter vilka Betis vann 8-7. Vid straffläggningen blev Betis målvakt Esnaola avgörande efter att först ha stoppat José Ángel Iribars straff och därefter ha slagit in sin egen.Iribar i Athletic Club de Bilbao och Esnaola i Real Betis under straffläggningen.Real Betis spelare med trofén efter cupfinalen 1977.Finalvinsten gav upphov till sången "Betis campeón, de España en el Vicente Calderón" där Real Betis igen vann sin andra cupfinal 2005 mot CA Osasuna