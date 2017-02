Matchen med alla galácticos utan ljus

Varken Joaquín, Alfonso, Figo eller Zidane kunde efter elavbrott lysa upp planen 2002. Domslutet efter matchen mot Betis tvingar klubbarna till större ansvar idag.

I helgen ställdes Real Betis match mot Deportivo de La Coruña och Real Madrid s mot Celta de Vigo in på grund av hårt väder i Galicien . Inställda matchen mellan Betis och Real Madrid från 2002 är ihågkommen som matchen med alla stjärnor men utan något ljus.Den 14 september 2002 avbröts matchen mot Real Madrid på dåvarande Estadio Ruiz de Lopera efter 43 minuters spel med ledning för Real Betis efter mål av Capi i den 35:e minuten.åskådare innebar första fullsatta matchen för säsongen på Ruiz de Lopera.Matchen hade skjutis upp tjugo minuter då elljuset tjugo minuter före start fallerat men kommit tillbaka. Efter avsparken fortsatte problemen med ljuset. Domare Fernández Marín blåste av spelet efter fem minuter då ljusflödet var ojämnt och störde spelarna. Efter samtal med lagkaptenerna och lagens matchdelegater fortsatte spelet då parterna ansåg ljuset vara tillräcklig för att spela.Efter 43 minuter försvann ljuset helt, lämnade stadion mörk och kom inte tillbaka på fyrtio minuter. Strålkastarna tändes en efter en men då ljuset inte kunde garanteras och Ruiz de Lopera igen kunde mörkläggas när som helst bröt domaren matchen vid sämsta läget för Real Betis vilka ledde med 1-0. Brasilianaren Denílson var bitter:- Vi hade full kontroll på matchen och nu vet jag inte vad som kommer hända.Joaquín, idag fortfarande i Real Betis var tydligare:- Du framstår som en idiot när sådant här händer. Vi spelare ville fortsätta matchen med det ljus som fanns men domaren bestämmer och beslöt att vi inte borde spela.Målskytten Capi var mer förstående med domare Fernández Marín:- När sådant här händer tappar du allteftersom fokus och det blir svårare att återuppta spelet.Kaptenerna Fernando Hierro och Toni Prats överlägger med domare Fernández Marín efter att ljuset slocknat på Benito Villamarín.Madridspelarna var i samma linje som spelarna i Real Betis. Målvakten Iker Casillas:- Vi har ett mycket pressat spelschema och därför gillar vi inte alls det fattade beslutet. Vi spelade bra. Deras mål kom till efter ett tursamt spelmoment.Också Míchel Salgado beklagade den avbrutna matchen.Genast efter spelavbrottet började anklagelser om vem som bar skulden. Real Betis språkrör Juan Luis Aguado pratade om "ett fel i det externa nätet" hos Endesa, statliga elföretaget vilka distribuerar elektricitet och äger elnätet i Sevilla . Endesa protesterade genom ett officiellt uttalande och kommunikationsdirektör Jesús García Toledo försäkrade att elfelet var internt hos Betis och låg i stadion Ruiz de Loperas elsystem.- Detta har inget att göra med Endesa. Se bara på Avenida de La Palmera där stadion ligger, inte en strålkastare släckt längs med hela avenyn. Det går inte att göra sådana uttalanden utan att först kolla upp sakernas tillstånd och vad som verkligen skett.Jesús García Toledo förklarade vidare att för att Endesa skulle garantera eldriften på stadion behövde företaget ha elektriker stationerade på Ruiz de Lopera under match men att företagets elektriker sedan länge saknat tillträde till Ruiz de Lopera.- Detta eftersom Real Betis president herr Manuel Ruiz de Lopera förklarat att han "minsann inte tänkte låta någon se på fotboll gratis".Under presskonferensen efter matchen insinuerade språkröret Juan Luis Aguado att skulden för spelavbrottet låg hos domaren Fernández Marín.- Vi konsulterade med klubbens egna elektriker vilka fattade beslutet att reducera elljuset med tjugo procent. Med återstående åttio procent kunde matchen ha spelats. Ställd inför faktum beslutade domaren att skjuta upp matchen trots att våra tekniker garanterade elljuset. Allt vi kan göra från klubben är att motsätta oss domarens beslut.Under presskonferensen kom det fram att klubbens egna elektriker garanterat elljuset också efter det första elavbrottet före match och att elen senare ändå brutits. Juan Luis Aguado från Real Betis tvingades enligt ABC de Sevillas reporter "med häftig andning och under kraftiga svettningar" uttala en mea culpa och axla klubbens ansvar.President Manuel Ruiz de Lopera uttalade sig inte om händelserna men Real Betis fick vidstå att stadions dieselgenerator överbelastats och gått sönder.President Manuel Ruiz de Lopera förevisar det som under några veckor 2002 var fotbollsvärldens mest kända trasiga dieselgenerator.I Spanien är matchen känd som "el apagón de 2002", spanska för strömavbrott. Real Betis dömdes av Förvaltningsrätten i Sevilla att återbetala entrépengarna,euro till 22 åskådare vilka stämt klubben. Rätten kom fram till att elavbrottet på Ruiz de Lopera inte berodde på force majeure vilket Betis hävdade utan kunde ha undvikits. Domslutet blev prejudicerande i Spanien då den idag tvingar La Liga -klubbarna att tillskriva sig mera ansvar och agera "med förväntad omsorg" vid matcharrangemang.Matchen återupptogs den 8 oktober 2002 från 43:e minuten där mest gynnade laget blev Real Madrid. Tränare Vicente del Bosque fick tillbaka Ronaldo samt bytte in Guti för Morientes medan Real Betis tränare Víctor Fernández fick avvara försvararen Rivas och ersätta honom med en mittfältare, Arzu. Raúl kvitterade till 1-1 i den 50:e minuten. De två återstående minuterna av första halvlek blev ingen transportsträcka som alla förväntat sig. Assunção sköt i Real Madrids stolpe och Zidane träffade ribban efter passning av en spelsugen Ronaldo. Domaren Fernández Marín var utbytt.Elavbrottet på Benito Villamarín 2012 fick inga varaktiga konsekvenser.Den 6 oktober 2012 försenades igen matchen på Benito Villamarín under tjugo minuter mot Real Sociedad . Veckor tidigare hade matchen mellan Rayo Vallecano och Real Madrid skjutits upp 24 timmar efter ett sabotage mot Estadio de Vallecas elanläggning.