Monchi tar först från Real Betis

Sevilla CF:s flyktade sportchef gör till sina första förvärv troligast argentinaren Germán Pezzella och paraguayanen Tonny Sanabria.

Den som troligast blir ny sportchef i AS Roma, i mars avgångne Sevilla CF:s sportchef Monchi uppges hämta sina två första förvärv till italienska klubben från Real Betis Argentinaren Germán Pezzella har under säsongen stått under italienska Inters, Torino FC:s, SS Lazios och SSC Napolis lupp men nu skriver argentisk press och italienska Corriere dello Sport att sedan Monchi kopplats ihop med AS Roma har klubben tagit stora kliv framåt för att knyta till sig försvararen. I slutet av säsongen planerar Roma en försäljning av Kostas Manolas till Inter och uppges vilja ersätta greken med Pezzella. I argentiska Taco & Pelota har Pezzella tidigare sagt: Serie A är en mina drömmar att spela i. Min bror Bruno har spelat i Italien och har alltid pratat om hur överväldigande stämningen var under matcherna. Italienska mästerskapet är en av de bästa som finns.Germán Pezzella gjorde under förra årets hemmamöte mot Real Madrid en av sina och Real Betis sämsta uppträdanden och förlorade med 1-6 I Fox Sports Argentina pratade Germán Pezzella om möjligheterna att spela i Argentinas landslag:- Det blir svårt. Jag ska inte påstå jag känner mig observerad men med regelbundet spel kan en möjlighet uppenbara sig. Det är en av mina stora drömmar i fotbollen.Med italienskt pass har Germán Pezzella under säsongen angetts som intressant också för italienska landslaget. I Calciomercato sade Pezzella:- Jag är mycket knuten till mina italienska rötter men mitt första mål fortsätter vara argentiska landslaget. Italien vore en ära och jag stänger inga dörrar.Dåvarande Sevilla CF:s sportchef Monchi på CD Leganés stadion Butarque.I veckan sade Pietro Chiaradia, spelarens agent vilken 2015 tog Germán Pezzella från River Plate till Betis i ilsussidiario.net med tydlig adress till Italien:- Germán Pezzellas utköpsklausul [i Real Betis] ligger på tio miljoner euro och är ett överkomligt pris. För italienska klubbar är det en bra affär.Germán Pezzella har kontrakt i Real Betis till juni 2020 och har under säsongen spelat 31 matcher, trettio i ligan och en i Copa del Rey. Medspelade minuter i La Liga är argentinaren den utespelare i Betis som spelat mest och andre spelaren i truppen efter målvakten Antonio Adán vilken hittills spelat allt i La Liga. Pezzella är offensiv med ett mål under säsongen och blev förra året Betis andre meste målgörare med tre.Efter 17 år i Sevilla CF:s ledning har Monchi dokumenterad erfarenhet av att upptäcka outvecklade talanger att förädla och sälja dyrt. Exemplen är Sergio Ramos, Dani Alves och Ivan Rakitic . Många frågade sig hur det kom sig att Real Betis betalade 7,5 miljoner euro för 50 procent av Tonny Sanabria och med det gjorde paraguayanen till Betis sjätte dyraste övergång i klubbens historia. Igen Corriere dello Sport uppger att AS Roma med Monchi kommer plocka tillbaka Sanabria som ersättare för Edin Dzeko.Tonny Sanabria i en match med Real Betis under säsongen.AS Roma äger under de två första säsongerna en återköpsklausul på elva miljoner euro att återta Tonny Sanabria för. Romklubben lär vilja utnyttja klausulen i år då klausulens värde nästa år stiger till 14,5 miljoner euro. I utbyte skulle Roma lägga tjugoårige Ezequiel Ponce på bordet, argentinare nu utlånad till Granada CF där spelaren på tusen spelminuter gjort två mål. 2015 betalade Roma 4,2 miljoner euro för Ponce vars stora fördel är att han äger spanskt medborgarskap.21-årige Tonny Sanabria, ägd av AS Roma men till Real Betis inför den här säsongen från Sporting de Gijón har med tre gjorda mål blivit en av La Ligas sämsta övergångar