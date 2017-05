Real Betis i smått och gott

Lägsta publiksiffran för säsongen, rekord i antal målgörare och Sporting de Gijón behöver Betis hjälp för tredje säsongen i rad.

Benito Villamarín i söndags just före avspark.









Samma match i åttionde minuten, då 1-3, slutresultat 1-4.

Nedan smått och gott om Real Betis senaste veckan.Mot Deportivo Alavés i söndags inkasserade Benito Villamarín lägsta publiksiffran för en hemmamatch med Real Betis i La Liga under säsongen,åskådare. Lägst dittills för Betis i La Liga under säsongen hade varit Betis - Villarreal CF i trettionde omgången,åskådare vilken spelades en tisdag klockan 21.30 på kvällen.Lägsta publiksiffran 2014 på Benito Villamarín mot Real Valladolid med ett Real Betis redan klart för nedflyttning.är lägsta publiksiffran på Benito Villamarín sedan nästsista omgången 11 maj 2014 säsongen 2013/14 då Real Betis åkte ur,åskådare mot Real Valladolid. Inte under hela säsongen i Segunda división hade Betis så lite publik som i söndags mot Deportivo Alavés. Sämsta siffran i andra divisionen varmot Real Mallorca. Lägsta siffran förra året var mot Athletic Club de Bilbao,under hällande regn.Lägsta publiksiffran under säsongen på Benito Villamarín är sextondelsfinalen i Copa del Rey mot Deportivo de La Coruña,åskådare en tisdag klockan 22.00. Betis har sällan underåskådare och högsta publiknoteringarna under säsongen har Betis haft mot Sevilla CF Barcelona CFoch Real Madrid Mot Deportivo Alavés i söndagens 1-4-förlust bytte tränare Víctor in endast två ersättare, Nahuel Leiva (min 63) och Darko Brašanac (83 min). Kvar på bänken blev Dani Giménez, Álex Martínez, Bruno, Álvaro Cejudo och Petros. Det var andra gången under säsongen sedan tillträdandet i november Víctor inte nyttjade samtliga tre byten.Víctor tittar i söndags på medan Deportivo Alavés firar ett mål.Mot Valencia CF den 11 februari, 0-0 i tjugoandra omgången nyttjade Víctor inte heller samtliga tre byten då endast Jonas Martin och Tonny Sanabria byttes in. Kvar på bänken blev Dani Giménez, Rafa Navarro, Bruno, Álex Martínez och Darko Brašanac.Real Betis spelar säsongens sista hemmamatch på Benito Villamarín i nästsista omgången mot Atlético de Madrid söndagen 14 maj klockan 20.00 på kvällen.I söndags mot Deportivo Alavés gjorde Rubén Pardo sitt första mål för Real Betis och ökade antalet målgörare i Betis under säsongen till sjutton. Det är högsta noteringen i Betis historia under en säsong. Högst dittills var säsongen 2008/09 då sexton spelare gjorde minst ett mål i Primera división. Hittills i år har Aïssa Mandi, Germán Pezzella, Cristiano Piccini, Bruno, Riza Durmisi, Rafa Navarro, Dani Ceballos, Petros, Felipe Gutiérrez, Jonas Martin, Darko Brašanac, Tonny Sanabria, Rubén Castro, Álvaro Cejudo, Álex Alegría och Joaquín gjort mål. Leder skytteligan gör Rubén Castro, elva Rubén Pardo firar sitt mål i söndags.I år är tredje säsongen i rad som Real Betis avgör Sporting de Gijóns öde. För två år sedan i Segunda división förlorade Betis i sista omgången 0-3 varvid bägge klubbarna blev uppflyttade . Väl i Primera división förra säsongen behövde Sporting för att förbli i Primera división att Betis i sista omgången besegrade Getafe CF. Betis vann, Getafe åkte ur och Sporting blev kvar i högsta serien. I år möts lagen i sista omgången på El Molinón. Sporting behöver i omgången innan att Betis besegrar Sportings rival om nedflyttningen CD Leganés och i sista omgången ett fördelaktingt resultat mot Betis.Tränare Abelardo och Sporting de Gijón firar för två år sen uppflyttningen på Benito Villamarín.Holländaren Ricky van Wolfswinkel vilken floppade i Real Betis förra säsongen går som tåget i sitt hemland. I holländska cupfinalen söndag den 30 april mot AZ Alkmaar gav van Wolfswinkels två mål första titeln någonsin till SBV Vitesse. van Wolfswinkel har i Eredivisie i år gjort arton mål på trettio matcher. I Betis förra säsongen gjorde van Wolfswinkel under nitton matcher tre mål i Copa del Rey och en i La Liga.Ricky van Wolfswinkel gör mål för sitt SBV Vitesse i holländska cupfinalen.