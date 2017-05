Nya Gol Sur sammanbyggd med Benito Villamarín

Bygget av nya läktaren håller tidsplanen och kommer stå klar till nästa säsong.

15 000

Benito Villamarín genomgår en stor ombyggnad där gamla södra läktaren Gol Sur rivs till förmån för en modern läktare med kapacitet föråskådare. Under tisdagen byggdes nya Gol Sur ihop med resten av Benito Villamaríns bortre långsida.I samband med att nästa säsong börjar kommer Real Betis ståplatspublik återvända till Gol Sur. Under säsongen som passerat har publiken fått reallokera till norra läktaren.Nya Gol Sur under tisdagen.Det finns än så länge inga offentliga planer på om eller när huvudläktaren kommer rivas eller byggas om. Inte heller har det släppts mer information om den invändiga renovering av Benito Villamarín som utlovades stå färdig i augusti nästa säsong. Benito Villamarín kommer rustats upp invändigt och få en modern grön interiör.I veckan kom begäran från UD Bienvenida från Badajoz om att få överta 800 gröna säten från Gol Sur till deras egen Estadio Municipal Francisco Pérez Álvarez i den lokala serien i Extremadura. Klubben Bienvenida spelar också i grönvitt, orten befinner sig 120 kilometer från Sevilla och hyser en ansenlig mängd Real Betis-supportrar.UD Bienvenida från Badajoz i Extremadura.