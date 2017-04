- Det vore en ära om Rubén Castro slår mitt rekord

Poli Rincón, Betis rekordhållare i La Primera på 78 mål och skytteligavinnare säsongen 1982/83 fyller 60 år och hyllar Rubén Castro, fyra mål bakom. Samtidigt sågar Rincón dagens Real Betis:

- Säsongen är urusel.

Det var osäkert om tränare Víctor skulle låta Rubén Castro delta mot Athletic Club de Bilbao i torsdags men anfallaren som återkom i startelvan efter att för första gången under säsongen ha blivit ställd utanför två omgångar i rad slog in sitt elfte mål för säsongen och 74:e med Real Betis i La Primera. Rubén Castro är fyra mål efter Hipólito "Poli" Rincón som med 78 mål är meste målgörare i Betis i högsta divisionen.Rubén Castro som uttalat vill slå Poli Rincóns rekord sade före säsongen:- Få prestationer återstår för mig utom att bli Real Betis meste målgörare i högsta ligan.Med fyra omgångar kvar och säkrat kontrakt behöver Rubén Castro ytterligare fyra mål för att i år tangera Poli Rincóns rekord. Betis har kvar att möta Deportivo Alavés hemma, CD Leganés borta, Atlético de Madrid hemma och Sporting de Gijón borta.Rubén Castro i torsdags i duell med Yeray i Athletic Club de Bilbao.Poli Rincón fyllde i fredags 60 år. När det ännu återstod Rubén Castro fem mål till rekordet sade Rincón om möjligheten att rekordet slås redan i år:- Det vore en ära om Rubén Castro gjorde det. Rekord är till för att slås. Jag skulle tycka det vore underbart om Rubén Castro slår rekordet. En ära därför att det är en spelare som kämpat och gett mycket till Real Betis.Född 28 april 1957 i Madrid och bildad i Real Madrid s ungdomsled debuterade Poli Rincón för Real Madrids a-lag 1978 under en Europacupmatch i Luxemburg. Brist på speltid gjorde att Real Betis 1981 med Luis Aragonés som tränare köpte Rincón för 30 miljoner pesetas. Första matchen och första målet för Betis kom i september i Copa del Rey mot Coria CF. Debuten i La Liga kom några veckor senare mot Racing de Santander på El Sardinero. Under debutsäsongen i Betis gjorde Rincón fyra mål.Hipólito "Poli" Rincón idag.Andra säsongen i Real Betis kom Poli Rincón igång med målskyttet och vann skytteligan i Primera división med tjugo mål, Betis första skytteligavinnare i högsta divisionen. I landslaget spelade Rincón 22 matcher och gjorde tio mål. Sista matchen med Betis sommaren 1989 innebar degradering mot CD Tenerife. Den 16 januari 1990 slutade Rincón med fotbollen efter ett diskbråck. Totalt i Betis spelade Rincón 270 matcher och gjorde 93 mål varav 78 i Primera división där ingen i Betis gjort fler.Efter torsdagens 2-1-förlust mot Athletic Club de Bilbao kan Real Betis i år som bäst sluta tia i tabellen varvid Poli Rincón inte är nådig i sin kritik av klubben:- Säsongen är urusel för planeringen var felaktig. Du designar ett projekt i september som i november inte längre gäller [tränaren Gustavo Poyet sparkades i november och ersattes av dagens Víctor]. Laget begeistrar ingen och man ser att laget inte håller. Spelarna och tränaren har sin del av ansvaret men jag skulle lägga skulden högre upp.Förutom Rubén Castro anser Poli Rincón att en spelare i dagens Real Betis håller måttet:- Dani Ceballos har enorma förutsättningar. Han har kvalité, löper, tar dueller... Han har alla förutsättningar för att lyckas i Real Betis och i fotbollen.