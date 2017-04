Efter söndagens 4-1-förlust beskrev El Correo de Andalucía att se på Real Betis vara som "en golgatavandring".

Real Betis åker ur

All statistik - tidigare under säsongen och återstående - säger att Betis åker ur.





Andra vändan av säsongen pekar på nedflyttning där Real Betis tagit nio poäng av 36 möjliga. Av tolv matcher har Betis vunnit två - Málaga CF, CA



Räknat enbart poängen under andra halvan av säsongen hamnar Real Betis över nedflyttning med ett måls marginal. Ingen tröst då Sporting de Gijón har en match mindre spelad och i





Mot UD Las Palmas kasserade Real Betis in sjunde förlusten på tio matcher.



Mot UD Las Palmas förlorade Real Betis tredje raka matchen. Fem segrar, fem oavgjorda och tio förluster gör att tränare Víctor summerat en poäng av tre, tjugo poäng på tjugo matcher. Betis säsong 2016/17 är med åtta segrar, sju oavgjorda och sexton förluster efter 31:a omgången tredje sämsta upplagan i klubbens historia i La Primera. Upplagan som 2013/14 åkte ur är sämre med fem segrar, sju oavgjorda och nitton förluster och upplagan 1990/91 med sex vinster, åtta oavgjorda och sexton förluster.





Joaquín försöker i söndags springa ifrån Míchel Macedo.



Sedan



Till och med Osasuna är bättre

2017-04-10

