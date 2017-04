Real Betis försvarare näst målfarligast i La Liga, enkom efter Real Madrids

Räknat andelen av lagets målproduktion är försvararna bäst i ligan.

Med tanke på hur säsongen går för Real Betis vore det lätt att tro att försvararna inget är att ha. Faktum är att Betis försvarare står för en ansenlig andel mål. Av säsongens 33 mål hittills har nio producerats av försvarare. Därmed är Betis försvarslinje näst målfarligast i La Liga , passerad av Real Madrid s vilka före 32:a omgången gjort tolv.Räknat procentandel nio av 33 mål är Real Betis försvarare farligast i ligan med 27,2 procent av lagets målproduktion. Inget annat lag i La Liga når en lika hög andel.Aïssa Mandi, Cristiano Piccini och Rafa Navarro har gjort två mål och Riza Durmisi, Bruno och Germán Pezzella var sitt. I Real Madrid har Sergio Ramos gjort sju, Pepe två och en var från Raphaël Varane, Danilo Luiz da Silva och Marcelo Vieira.Cristiano Piccini firas av Bruno och släpper loss efter att ha gjort mål mot CD Leganés.Målproduktionen från försvarslinjen i Real Betis står i kontrast till medanfallarna i laget vilka spelar bredvid Rubén Castro på tio mål . Medanfallarna vilka tillsammans gjort nio mål har med det visat sig vara sämst i La Liga. Med sina två mål är försvararen Rafa Navarro femte bäste målskytten i Betis och beaktat Navarros formfurva senaste matcherna kan spelaren bli näst meste målskytten i Betis efter Rubén Castro den här säsongen. Förra året blev Germán Pezzela näst meste målgörare i Betis med tre.Senaste försvararen i Real Betis att göra mål var Rafa Navarro mot UD Las Palmas i söndags. Här firar Navarro sitt första mål under säsongen mot CA Osasuna Riza Durmisi är också han oumbärlig för Real Betis då dansken visat sig vara La Ligas mest avgörande ytter med 1,7 genererade målchanser per match och därmed står för 25 procent av Real Betis offensiva kraft. Germán Pezzela, som förutom argentinsk nationalitet har italienskt pass drömmer om att spela i Serie A och följs aktivt av Inter, AS Roma och SSC Napoli. Pezzela har en utköpsklausul i Betis på tio miljoner euro.