Betis objektiv för fortsätta klättra

Förra årets tiondeplats går inte att förbättra men flera mål återstår att uppnå. Real Betis kan bland annat avgöra topp- och bottenstriden i La Liga.

I och med 2-1-förlusten mot Athletic Club de Bilbao i torsdags står det klart att Real Betis inte kan nå niondeplatsen och därmed överträffa förra säsongens tiondeplacering, vilket var ledningens mål för säsongen. Med fyra omgångar kvar är avståndet på nu tretton poäng till RCD Espanyol på nionde plats med 50 poäng för stort för Betis på femtonde med 37. Några mindre mål återstår ändå att försöka uppnå.Med Gustavo Poyet vilken inledde säsongen som tränare utbytt mot Víctor och kontraktet säkrat återstår för Real Betis att tangera förra årets placering. Ser svårt ut då tränarbytet knappast lett till förbättring med 37 poäng på 34 omgångar. Nu tiondeplacerade Deportivo Alavés med 54 poäng har ett försprång till Betis på åtta. Betis möter just Alavés i nästa match i La Liga på söndag på Benito Villamarín.Joaquín mot Athletic Club de Bilbao i torsdags.Betis har i år kvar att möta Deportivo Alavés hemma, CD Leganés borta, Atlético de Madrid hemma och Sporting de Gijón borta. Bästa målskytten i Real Betis sedan 2010 Rubén Castro har fyra matcher på sig att i år tangera Poli Rincóns målrekord i Betis i högsta serien på 78 mål. Rincón gjorde 78 mål i högsta serien på 223 matcher, Rubén Castro har gjort 74 på 162 matcher. Rincóns målkoefficient är 0,34 mål per match och Rubén Castros 0,45. Snart 36-årige Rubén Castro har under säsongen stundom blivit petad både av Gustavo Poyet som Víctor.Det tog Real Betis 43 omgångar och mer än ett år att i La Liga igen vinna två raka matcher: i år mot SD Eibar med 2-0 och Celta de Vigo med 0-1. Tre raka vinster är än mer avlägset. Senast det skedde var fem år sedan säsongen 2011/2012 med Pepe Mel som tränare. Mellan 10 december 2011 och 8 januari 2012 vann Betis från 16:e omgången mot Valencia CF 2-1, Atlético de Madrid 0-2 och Sporting de Gijón 2-0.Alejandro Pozuelo slår 2012 förbi Thibaut Courtois i Atlético de Madrid senast Real Betis vann tre matcher i rad i La Liga.Högre tabellplacering är inte bara viktig sportsligt utan också ett sätt att få in pengar till klubben. Eller i Real Betis fall slippa betala ut pengar. Inför säsongen var Betis klubbledning säker på att det fanns spelarmaterial till slutplacering på övre halvan och lovade att vid missad målsättning skulle de årskortsinnehavare som förnyade få tillbaka tio procent av priset. Ledningen lovade inför kommande säsong också att inte heller höja priset på säsongsbiljetterna till de som köpte till den här säsongen.I pengar betyder det drygt en miljon missade euro. Inkomsterna säsongen 2015/16 från säsongskorten var 7,49 miljoner euro. Inför säsongen spenderade Betis 18 miljoner euro på nyförvärv, en summa som blir svår att uppnå om Betis inte slutar tia.Rafa Navarro firar mål mot CA Osasuna En slutplacering på tionde plats genererar högre inkomster från televisionen, vilket leder till ökade medel till nyförvärv . Hälften av nittio procent av teveinkomsterna i La Liga fördelas jämnt mellan klubbarna. Resterande fördelas enligt vissa parametrar där den viktigaste är tabelläget de senaste fem åren. Senaste säsongen väger 35 procent och för Real Betis, där klubben inte ständigt befunnit sig i La Primera utan spelat i La Segunda betyder skillnaden mellan tionde plats och nuvarande femtonde plats 1,25 procent. En missad tiondeplats innebär två eller tre missade miljoner euro i intäkter.Real Betis kontrakt med sina spelare ger också att prispengar inte betalas ut för slutplaceringar lägre än tionde plats.Med kontraktet räddat återstår att avgöra vilka som åker ur då Real Betis har kvar att spela mot CD Leganés och Sporting de Gijón. Leganés från Madrid kan klara kontraktet mot Betis där Betis endast har att spela för högre mittenplacering och fler mål för Rubén Castro. Relationen mot broderklubben Sporting är sedan 90-talet av annan karaktär där bägge klubbarna inkasserat oförklarliga förluster bara det hjälpt den andre. Senast var för två säsonger sedan i La Segunda då ett redan uppflyttat Betis mot ett poäng- och målskillnadsjagande Sporting förlorade 0-3 vilket genererade bägge klubbarnas uppflyttning. 31 maj 1997 förlorade ett Betis redan klart för final i Copa del Rey och Europaspel mot ett nedflyttningshotat Sporting med 0-1 varvid Betis stadsrival Sevilla CF åkte ur i stället. Sporting tar emot Betis i sista omgången. Med klubbarnas historia är det svårt att föreställa sig att Betis skulle låta Sporting åka ur.Rubén Castro intresserar sig förra året för en skadad spelare i Sporting de Gijón.Atlético de Madrid slåss för att sluta trea där konkurrenten på lika poäng är Sevilla CF. Inte svårt att föreställa sig vilket resultat Betis supportrar vill ha i den matchen.