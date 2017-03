Rubén Castro lär missa målrekordet i år

Statistiken säger anfallaren under återstående tio omgångar kommer göra 3,4 mål vilket inte räcker för slå Poli Rincóns rekord i Real Betis i Primera división på 78.

0 KOMMENTARER 231 VISNINGAR 0 KOMMENTARER231 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-03-27 06:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Betis

Real Betis

2017-03-27 06:00:00

Real Betis

2017-03-26 06:00:00

Real Betis

2017-03-24 21:00:00

Real Betis

2017-03-24 06:00:00

Real Betis

2017-03-23 19:00:00

Real Betis

2017-03-23 06:00:00

Real Betis

2017-03-20 06:00:00

Real Betis

2017-03-19 19:00:00

Real Betis

2017-03-17 09:00:00

Real Betis

2017-03-10 16:00:00

ANNONS:

Förra veckan mot CA Osasuna gjorde Rubén Castro sitt nionde mål för säsongen och förblir viktigaste målskytten Real Betis . 29 procent av Betis mål är Rubén Castros.Mittfältaren Rubén Pardo, inlånad under januarifönstret från Real Sociedad har snabbt imponerats av anfallaren Rubén Castro. Till Cadena Ser sade Rubén Pardo:- Rubén Castro har målsiktet inställt mellan ögonbrynen. En spelare född med målet i sinnet. Jag är övertygad Rubén Castro fortsatt kommer ge mycket till Real Betis.När Rubén Castro i oktober förra året förlängde kontraktet med Real Betis till 30 juni 2019 sade anfallaren vad som nu driver honom:- En sak återstår för mig, jag är ännu inte historiens meste målgörare i Real Betis i Primera división.Med tio omgångar kvar befinner sig Rubén Castro med 72 mål i Primera división sex mål ifrån att tangera Poli Rincóns rekord i Real Betis på 78. Rubén Castro har denna säsong gått igenom två av de längsta mållösa räckorna sedan ankomsten till Betis sommaren 2010. Nio gjorda mål på 26 spelade matcher ger att Rubén Castro kommer göra 3,4 mål på de tio omgångar som återstår. Och missa rekordet den här säsongen.Ska Rubén Castro slå Poli Rincóns rekord den här säsongen måste Rubén Castro upprepa den målform han senast visade säsongen 2015/16 mellan omgångarna 23 och 32 då Rubén Castro mot Valencia CF, Rayo Vallecano (2), RCD Espanyol , UD Levante, Granada CF, Athletic Club de Bilbao och Atlético de Madrid gjorde åtta mål.Statistiken säger anfallaren under återstående tio omgångar kommer göra 3,4 mål vilket inte räcker för slå Poli Rincóns rekord i Real Betis i Primera división på 78.Utköpsklausulen stigit från tolv till 15 miljoner euro.Jorge Molina går fri.Sportchef Miguel Torrecilla är bergfast men stort missnöje råder att fortsätta med tränaren bland spelare och styrelse.Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.