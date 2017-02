Rubén Castro står ensam

Anfallaren har tappat från 46 procent av Real Betis avslut på mål till 37 procent men varken klubbledning eller medspelare hjälper honom.

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR 0 KOMMENTARER132 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-02-20 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Betis

Real Betis

2017-02-20 11:00:00

Real Betis

2017-02-19 12:00:00

Real Betis

2017-02-18 11:00:00

Real Betis

2017-02-17 18:00:00

Real Betis

2017-02-17 06:00:00

Real Betis

2017-02-16 13:00:00

Real Betis

2017-02-15 06:00:00

Real Betis

2017-02-14 06:00:00

Real Betis

2017-02-13 06:00:00

Real Betis

2017-02-12 11:00:00

ANNONS:

Anfallaren har tappat från 46 procent av Real Betis avslut på mål till 37 procent men varken klubbledning eller medspelare hjälper honom.Spanjoren uppe i elva, lika många som uruguayanen fick på sig. Debatt pågår om det i stället är fel på spelarmaterialet.Real Betis åker på en stjärnsmäll mot nedflyttningskandidaten och Víctor straffar spelarna med indragen ledighet. På lördag väntar El Derbi mot Sevilla CF.Efter succévisningen av semifinalerna i Copa del Rey och för hitta nya kanaler visar LFP ligan direkt och gratis via webben.Tröjan med horisontella ränder kan komma att användas under flera matcher.Domaren finner indicier och går vidare med åtal för mutbrott mot de tre före detta spelarna i Real Betis. Totalt åtalas 18 personer.Real Betis tredje minst målgörande laget, i snitt ett mål per match. Betis vinner inte sedan Rubén Castro senast gjorde mål för en månad sedan.På Andalusiens dag kommer Real Betis för första gången i historien spela i horisontella grönvita ränder.Spelat nu femtio matcher med Real Betis i La Primera.I La Liga har samtliga andra lag gjort mål före femtonde minuten. Real Betis har gjort noll och släppt in fem.