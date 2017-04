Rubén Castro tio mål eller fler för nionde året i rad

Trots att numera jämt bli utbytt når anfallaren igen tio mål i La Liga. Rubén Castro har inte missat tiostrecket sedan ankomsten till Real Betis 2010.





Rubén Castro firar sitt mål i helgen mot RCD



Säsongen 2016/17 är för Rubén Castro den sämsta vad gäller resultat då anfallaren den här säsongen genomlevt två av sina tre



Tränare Víctor har bytt ut Rubén Castro vid sex tillfällen, senast mot RCD Espanyol till anfallarens uppenbara irritation. Samma sak hände förra matchen mot CA För sjunde gången under de sju år Rubén Castro spelat i Real Betis når anfallaren minst tio gjorda mål under säsongen. Inte ens 2013/14 då Betis åkte ur och Rubén Castro var skadad halva säsongen missade anfallaren att göra tio mål. Räknas de två åren före ankomsten till Betis 2010 då Rubén Castro i SD Huesca och Rayo Vallecano gjorde fjorton mål bägge åren har Rubén Castro gjort tio mål eller mer nio år i rad.Rubén Castro har vunnit skytteligan i La Segunda bägge gånger Real Betis sedan 2010 åkt ur, 27 mål säsongen 2010/11 och 32 2014/15. I La Primera har Rubén Castro säsongen 2011/12 gjort 16 mål, säsongen 2012/13 18 mål, säsongen 2013/14 10 mål och 2015/16 19 mål . Rubén Castro har vunnit skytteligan i Betis samtliga säsonger.Rubén Castro firar sitt mål i helgen mot RCD Espanyol Säsongen 2016/17 är för Rubén Castro den sämsta vad gäller resultat då anfallaren den här säsongen genomlevt två av sina tre längsta mållösa räckor i karriären. Målet i fredags mot RCD Espanyol till 73 mål i La Primera i Real Betis till trots lär Rubén Castro få svårt att tangera klubbrekordet i La Primera på 78 redan den här säsongen.Tränare Víctor har bytt ut Rubén Castro vid sex tillfällen, senast mot RCD Espanyol till anfallarens uppenbara irritation. Samma sak hände förra matchen mot CA Osasuna då Rubén Castro efter sitt mål mycket tydligt visade att han i stället velat fortsätta spela. Víctor har också petat Rubén Castro utan skada eller avstängning vid två tillfällen.

PABLO LIZAMA FARIAS

