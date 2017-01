Sjukstuga inför söndag

Flera spelare i Real Betis och Barcelona CF är bekräftat borta.

På söndag vänder La Liga och Real Betis tar klockan 12.00 på Benito Villamarín emot Barcelona CF. Första matchen på Camp Nou under premiäromgången slutade 6-2.Inför söndag är flera spelare i bägge lagen bekräftat borta med skador. I Barcelona CF är efter matchen i söndags mot SD Eibar på Ipurua Sergio Busquets borta med en stukning i höger vrist, vilket tester mittfältaren utsatts för i Barcelona under måndagen bekräftat. Frånvaron av Busquets mot Real Betis är inte bekräftad men väntas komma under veckan.Andrés Iniesta är skadad i vänster vad. På torsdag spelar Barcelona CF returen i Copa del Rey mot Real Sociedad där varken Sergio Busquets eller Iniesta beräknas vara med.Sergio Busquets bärs ut på bår under matchen mot SD Eibar.I Real Betis är sex spelare skadade. Chilenske mittfältaren Felipe Gutiérrez skadade den 5 januari främre korsband i höger knä efter att på träning ha krockat med Cristiano Piccini. Tester bekräftade att korsbandet inte gått av och inte behöver opereras.Felipe Gutiérrez utför rehabträning.Darko Brašanac skadade sig i söndags under matchen mot Sporting de Gijón genom att landa illa och dra vänster arm ur led. Serben måste ha armen fixerad från tio till femton dagar innan mittfältaren kan träna normalt igen. Ukrainaren Roman Zozulja fick en smäll mot vänster knä i matchen och måste avvakta några dagar för besked.Darko Brašanac får hjälp av planen efter problem med axeln.Roman Zozulja mot Sporting de Gijón i söndags innan denne skadade sig.Tonny Sanabria fick för två veckor sedan under matchen mot CD Leganés kliva av med skadad lårmuskel i höger ben varvid anfallaren blir borta en månad.Tonny Sanabria kliver av skadad mot CD Leganés.Joaquín blir borta tre till fyra veckor efter att junioren José Carlos under träningen 17 januari tacklade honom varvid Joaquín fick en vridning i höger knä. De tio första dagarna har Joaquín nödgats ha knäet fixerat för att få ner inflamationen. Joaquín missar matcherna mot Sporting de Gijón, Barcelona CF, Deportivo de La Coruña och antagligen också de mot Valencia CF och Granada CF. Joaquín sa i veckan sikta på att vara tillbaka till El Derbi mot Sevilla CF sista helgen i februari.Joaquín får hjälp av Real Betis läkare Tomás Calero efter att ha skadat sig på träning.José Carlos är också skadad. Försvararen är sliten och det är osäkert när denne beräknas vara åter.Fernando Torres i Atlético de Madrid i bollduell mot José Carlos under matchen förra veckan