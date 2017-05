Spanien kan för första gången komma delta i Copa América

Tillsammans med Portugals Cristiano Ronaldo, Argentinas Leo Messi och Brasiliens Neymar Jr skulle samtliga världsspelare delta i samma turnering.

Copa América vilken sedan 2007 spelas vart fjärde år har alltid haft två landslag inbjudna till turneringen. När nu turneringen till Brasilien 2019 utökats från tolv till sexton deltagande lag kommer de inbjudna länderna inte längre vara två utan sex. Organisationskomittén drömmer nu om att från Europa bjuda in Spanien och Portugal.Förslaget är att till Copa América fortsätta bjuda in två lag från CONCACAF, förbundet för Nord- och Cetralamerika samt Karibien varifrån USA och Mexiko hittills bjudits in. Två nya lag från AFC, konfederationen för Asien skulle bjudas in, just nu troligast Kina och Japan och två europeiska från UEFA, nu Spanien och Portugal. Kvalitetsmässigt kan Japan delta i turneringen och Kina med sitt ekonomiska och televisiva potential kan ge turneringen en skjuts framåt som ett europeiskt mästerskap inte har tillgång till.Det är inte första gången förslaget att bjuda in Spanien till Copa América dyker upp. CONMEBOL, förbundet för Sydamerika har i flera omgågar försökt bjuda in Spanien där spanska förbundet beräknat det spanska landslagets pressade schema varje gång tackat nej. De största incitamenten att bjuda in Spanien är för allt som det landet står för för den amerikanska kontinenten samt den spanska fotbollens attraktionskraft där.Senast Cristiano Ronaldo och Leo Messi spelade mot varandra med sina landslag var 2014 i Manchester på Old Trafford.Vad gäller Portugal drömmer organisationskomittén om ytterligare en Cristiano Ronaldo från Portugal mot Argentinas Leo Messi eller Brasiliens Neymar Jr. Portugal är regerande europeiska mästare och Cristiano Ronaldo innehavare av Ballon d'Or där portugisens medverkan är enda som fattas för att fullborda samtliga världsspelares deltagande i turneringen. Portugals förbund är mer öppet än Spaniens för att delta i turneringen även om det idag är omöjligt veta vilket tillstånd Cristiano Ronaldo kommer vara i till 2019. Ett portugisiskt deltagande i Copa América skulle kunna vara sista gången Cristiano Ronaldo och Messi möts i tävling med sina landslag på högsta nivå.