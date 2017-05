Sportchef Torrecilla lämnar Betis gratis

Miguel Torrecilla går till Sporting de Gijón och Real Betis slipper betala varken lön eller avgångsvederlag.

Sedan ett par dagar har det varit känt att Real Betis sportchef Miguel Torrecilla varit på väg att lämna. Under måndagen hände saker snabbt då Betis under förmiddagen annonserade att sportchefen faktiskt lämnar Betis och Sporting de Gijón endast fem minuter senare meddelade att Torrecilla var klar som ny sportchef i den klubben.Miguel Torrecilla skrev 2 maj 2016 på för fyra år med Real Betis så tre år och drygt två miljoner euro återstod att få i lön. Under måndagen uppgav Betis att Torrecilla lämnar utan krav på resterande lön eller avgångsvederlag. Sporting de Gijón och Betis har mycket goda relationer så Torrecillas förhandlingar med Sporting var kända från första stund för Betis ledning vilka inte satte sig på tvären när Torrecilla beslutade att lämna.Miguel Torrecilla och president Ángel Haro under en presskonferens.I torsdags lämnade Miguel Torrecilla in sin avskedsansökan till Real Betis. President Ángel Haro och vicepresident López Catalán bad Torrecilla att betänka sig några dagar tills dessa i måndags accepterade sportchefens beslut. Med Serra Ferrers intåg i klubbledningen med ansvar för värvningar och sportsliga projekt för några veckor sedan blev Torrecilla i praktiken degraderad som sportchef och med marginaliserade arbetsuppgifter allt eftersom. Torrecilla deltog i det första rekryteringsmötet i Las Palmas med nye tränaren Quique Setién från UD Las Palmas men inte under det andra i Madrid då beslutet togs att värva Setién. Torrecilla deltog inte heller vid Setiéns presentation. Betis version var att Torrecilla befann sig utanför Sevilla "av privata skäl".Miguel Torrecilla har fått utstå hård kritik under säsongen. Av Torrecillas tretton nyförvärv har endast en hållit måttet, dansken Riza Durmisi . Torrecilla har anklagats för Betis dåliga resultat under säsongen och för de misslyckade värvningarna av tränarna Gustavo Poyet och Víctor Sánchez del Amo, bägge sparkade under säsongen. Under Torrecillas enda säsong som sportchef har Betis haft tre tränare.Alexis Trujillo under en träning med Real Betis tidigare under säsongen.Miguel Torrecilla blir nu sportchef i Sporting de Gijón, nyss degraderad till Segunda división där Torrecilla ersätter sparkade Nico Rodríguez. Troligast som ny sportchef i Real Betis är Álex Trujillo vilken ledde laget under de två senaste ligamatcherna i år.