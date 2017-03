Sverige vägrar också ta emot Zozulya efter anklagelser om högerextremism

Två svenska klubbar, en med vänster- och en med högersympatier ska ha dragit sig ur att värva ukrainaren. Rayo Vallecanos supportrar hindrade övergången i februari.

Ukrainaren Roman Zozulyas prekära situation i Real Betis på grund av politiska orsaker fortsätter. Rayo Vallecano i Segunda división drog sig slutligen ur låneavtalet om anfallaren då lagets supportrar "Los Bukaneros", kända för sina politiska vänstersympatier och under ideologin "Rayo, arbetarklassen och antifascism" efter januarifönstret vägrade acceptera en övergång av Zozulya till Madridklubben.I januari då Roman Zozulya besökte Rayo Vallecano ledde supportrarnas flera dagar långa protester under parollen "La franja no se mancha de fascismo" - röda bandet befläckas inte av fascism - till att Zozulya fick lämna Madrid och återvända till Sevilla I spansk media sade Roman Zozulya i tisdags:- De [Rayo Vallecanos supportrar] stämplade mig som "fascist" och tillät mig inte spela fotboll vilket är det jag gillar mest. Det går att påstå de lyckats med det de ville.Bilder på Roman Zozulya tillsammans med diverse ultranationalistiska eller paramilitära ukrainska organisationer.Roman Zozulya är nu klubblös då spelaren är utlånad från Real Betis och Rayo Vallecano sagt upp låneavtaket med Betis. Efter 37 dagar av förhandlingar mellan Betis och Rayo Vallecano enades klubbarna om att gemensamt säga upp lånekontraktet. Vilken av klubbarna som tills vidare ska betala spelaren lön är obestämt. Betis hävdar klubben avskrivit spelaren och Rayo Vallecano måste betala. Rayo Vallecano skrev in Zozulya under spelarfönstrets sista dag 31 januari 2017 men hävdar i sin tur klubben inte kan avlöna en spelare de inte kan använda.I tidningen Segonya påstår nu spelarens agent Vladimir Kuzmenko att svenska supportrar på vänsterkanten också mobiliserat för att stoppa Roman Zozulya från att spela i Sverige. Två icke namngivna klubbar ska ha varit nära att värva anfallaren:- Roman Zozulya har haft flera erbjudanden om arbete under den här tiden men på grund av falska anklagelser har flera klubbar vägrat värva spelaren.- Till exempel hade vi två mycket specifika erbjudanden från svenska klubbar. En av dem var nästan i hamn men klubben backade när supportrarna, på vänsterkanten, hotade med att vidta åtgärder. Något liknande vad som hände i Vallecas. Den andra klubbens supportrar är mera till höger men det blev inte av heller. De stirrade alla på varandra och sade "nej" på grund av vad som kunde hända. Många ser inte [Roman Zozulya] längre som en professionell spelare efter alla anklagelser.Rayo Vallecanos supportrar accepterade inte att en påstådd nynazist skulle värvas till klubben och protesterade.Roman Zozulya själv hävdar sig endast vara ukrainsk nationalist och att han har rätt att utöva sin fotboll."Fallet Zozulya" har fått stor uppmärksamhet, omskrivits i internationella medier och blivit politiskt sprängstoff. Spanska regeringen kallade till sig både ukainska och ryska ambassadörer för att försöka hitta en lösning. Från ukrainskt håll beskylls Ryssland för en smutskastningskampanj gentemot Ukraina. Spanska fotbollförbundet drev fallet till FIFA vilka gjorde det unika undantaget att tillåta spelaren nu skriva på för en fjärde klubb samma säsong trots att Zozulya den här säsongen redan tillhört FK Dnipro Dnipropetrovsk, Real Betis och Rayo Vallecano och därför inte får tillhöra en fjärde.Román Zozulya, här i veckan under ordinarie träning med Real Betis har inte spelat med Betis sedan 22 januari i 0-0-matchen mot Sporting de Gijón. Zozulya tränar med Betis tills vidare utan möjlighet till spel.I veckan blev Roman Zozulya uttagen i landslaget av Andrei Shevchenko i Ukrainas VM-kvalförlustmatch i Kroatien men fick inte spela.