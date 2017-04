Två raka vinster 43 omgångar senare

Real Betis vinner två raka matcher efter mer än ett år. Och fredar målet två matcher i rad efter mer än ett år.

0-1-vinsten mot Celta de Vigo på Balaídos i söndags satte punkt för en dålig räcka för Real Betis La Liga . Senast Betis vann två matcher i rad var omgångarna 27 och 28 förra säsongen, 0-3 mot RCD Espanyol den 3 mars 2016 på Cornellá-El Prat och den 6 mars 2-0 mot Granada CF på Nuevo Los Cármenes med Juan Merino som tränare.Mer än ett år och 43 omgångar senare vann Real Betis i söndags två matcher i rad, något varken förre tränaren Gustavo Poyet eller nuvarande Víctor dittills lyckats med. Förra veckan besegrades SD Eibar med 2-0 på Benito Villamarín.Vinsterna mot SD Eibar med 2-0 och Celta de Vigo med 0-1 är också första gången den här säsongen som Real Betis spelar två matcher i rad i La Liga utan att släppa in mål. Inte heller här lyckades Gustavo Poyet eller Víctor tills i söndags freda det egna målet. Senast Betis spelade två matcher i rad i ligan utan att släppa in mål var förra säsongen mot just RCD Espanyol och Granada CF. Med Juan Merino som tränare.Matcherna mot SD Eibar och Celta de Vigo är också första gången den här säsongen som Rubén Castro lämnas utanför ordinarie startelvan två matcher i rad. Rubén Castro spelade inte mot SD Eibar och byttes in mot Celta de Vigo i 81:a minuten. Förra veckan avstod Rubén Castro spel efter sjukdom. Beslutet att peta Rubén Castro i söndags togs av Víctor. Rubén Castro har spelat 30 av 33 omgångar och gjort tio mål