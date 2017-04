Vad göra med Rubén Castro?

Hjälpa Rubén Castro slå Poli Rincóns målrekord i La Liga, dilemma för tränare Víctor. Anfallaren, fem mål från rekordet med fem matcher kvar inte längre självskriven i laget.

Att tränare Víctor håller Rubén Castro utanför startelvan skapar kontrovers inom Real Betis både bland supportrar och spelare. För några veckor sedan kom uppgiften att spelarnas uppfattning är att Rubén Castro är självskriven i startelvan som i år gör mål var 233:e minut, mycket oftare än konkurrenterna Álex Alegría och Tonny Sanabría.Rubén Castro har i Real Betis gjort 144 officiella mål och startade säsongen med uttalade målet att slå Poli Rincóns målrekord i La Primera på 78. Rubén Castro står idag på 73 mål i högsta serien. Senaste målet kom i förlusten mot RCD Espanyol för fyra omgångar sedan. Ska Rubén Castro minst tangera Rincóns rekord den här säsongen måste anfallaren göra mål i samtliga matcher som återstår av säsongen.Rubén Castro firar med Dani Ceballos och Tonny Sanabria sitt mål mot Athletic Club de Bilbao.Rubén Castros kritiker anser Real Betis spelar bättre utan Rubén Castro vilket skulle bevisats med de två senaste omgångarnas vinster mot Celta de Vigo och SD Eibar med Rubén Castro utanför . Problemet är att varken Álex Alegría eller Tonny Sanabria heller gör mål . Med tre var gör Sanabria mål var 499:e minut och Alegría var 410:e. Rubén Castros har hittills gjort tio , en tredjedel av Betis målskörd under säsongen.Tränare Víctor under en match med Real Betis på Benito Villamarín.Med kontraktet nu säkrat uppstår frågan - vill Víctor hjälpa Rubén Castro slå rekordet? Fem omgångar återstår för Rubén Castro att slå rekordet i år. Rubén Castro skrev i somras på nytt kontrakt med Real Betis till 2019 men uppgifter säger att Betis till trots vill släppa anfallaren vilken inte längre är självskriven i anfallet. Betis har sedan 2010 varit beroende av Rubén Castros mål där 35-åringen vunnit interna skytteligan samtliga år och med sina 19 mål ensam räddade Betis kvar förra säsongen men i år presterat under sin nivå . Förra årets 19 innebar ett mål i snitt var 178:e minut i ligan.Också tränare Víctor står under kritik och riskerar sparken där en vattendelare är Rubén Castro. Delar av styrelsen med supportrar är missnöjda med lagets resultat och vill ha ny tränare vilken förstår Rubén Castros självskrivna roll i truppen. En annan del av styrelsen, med sportchef Miguel Torrecilla försvarar Víctor och uppskattar tränarens förmåga att hantera Rubén Castros tappade tyngd sedan förra säsongen vilket Víctors laguttagningar skulle bekräfta. Enligt uppgifter i media vill delar av styrelsen släppa Rubén Castro till sommaren för att få in pengar och utveckla truppen utan anfallaren.