Real Betis har inte vunnit två matcher i rad i La Liga på mer än ett år. Senast var 6 mars 2016 på Benito Villamarín, 2-0 mot Granada CF. Omgången innan hade Betis besegrat RCD Espanyol med 0-3.



Tränare Víctor är inte segerrik i Primera división och har vunnit endast fjorton av sina 64 matcher i högsta spanska ligan. 22 procent segrar, 28 oavgjorda ger 44 procent och 22 förluster ger 34 procent. I Spanien har Víctor tränat Real Betis och Att vinna två matcher i rad i årets La Liga har förvandlats till något av en utopi för Real Betis . Varje gång Betis vinner en match förlorar laget nästa. En enda gång efter någon av säsongens åtta vinster har Betis vunnit poäng i nästa omgång, efter 2-3-segern på Mestalla mot Valencia CF även om resultatet var uselt: 2-2 på Benito Villamarín mot Granada CF efter att bortalaget spelat stora delar av matchen med en man utvisad.I övrigt har följt sju förluster efter att ha besegrat i tur och ordning Málaga CF, förlust 1-0 på Anoeta mot Real Sociedad ; CA Osasuna , förlust 0-1 på Benito Villamarín mot RCD Espanyol ; Las Palmas, förlust 3-1 på Ipurua mot SD Eibar; Athletic Club de Bilbao, förlust 1-0 mot CD Alavés; CD Leganés, förlust 1-0 på Vicente Calderón mot Atlético de Madrid; igen Málaga CF, förlust 2-3 på Benito Villamarín igen mot Real Sociedad; och igen CA Osasuna, förlust på Estadio RCD Espanyol igen mot RCD Espanyol. En poäng av tjugofyra.Real Betis har inte vunnit två matcher i rad i La Liga på mer än ett år. Senast var 6 mars 2016 på Benito Villamarín, 2-0 mot Granada CF. Omgången innan hade Betis besegrat RCD Espanyol med 0-3.Tränare Víctor är inte segerrik i Primera división och har vunnit endast fjorton av sina 64 matcher i högsta spanska ligan. 22 procent segrar, 28 oavgjorda ger 44 procent och 22 förluster ger 34 procent. I Spanien har Víctor tränat Real Betis och Deportivo de La Coruña. Ändå spelar Víctor ultradefensivt i Betis, standard är fem försvarare och det har funnit matcher med sex och sju försvarare.

2017-04-01 21:00:00

