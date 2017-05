Víctor får sparken med två omgångar kvar

Alexis Trujillo tar tills vidare över tränarrollen till säsongsslut. Víctor är Real Betis sämsta tränare i klubbens historia.

Bara veckor efter att sportchefen Miguel Torrecilla garanterade att "Víctor är våran tränare nästa år" och två omgångar före säsongsslut fick Real Betis tränare Víctor Sánchez del Amo på tisdagskvällen sparken. Efter ett extrainsatt styrelsemöte meddelade Betis klockan 21 officiellt att verkställande utskottet beslutat sparka Víctor. Tränaren, tillsatt mitt i säsongen 11 november förra året varade inte ens säsongen ut.Real Betis har kvar att möta Atlético de Madrid på Benito Villamarín och Sporting de Gijón på El Molinón. Dessa två matcher kommer Real Betis ledas av Alexis Trujillo vilken får sällskap av Marcos Álvarez. Alexis spelade i Real Betis mellan 1993 och 2000 och var andretränare från 2004 till 2006. Alexis var tills nu Víctors assisterande tränare och tidigare del i sportsliga rådet tillsammans med sportchef Miguel Torrecilla. Álvarez är fystränare och till Betis till den här säsongen efter ett arbetsår i Argentina.Alexis Trujillo under tisdagskvällen utanför Benito Villamarín på väg till det möte som sparkade Víctor.Utlösande faktorn att sparka Víctor var förlusten under måndagen mot CD Leganés med 4-0, en match Real Betis satsat mycket prestige i att vinna. Betis och Víctor har sågats i pressen under tisdagen. Det sätt som Betis förlorade matchen på samt de senaste veckornas resultat har inte roat styrelsen i Sevilla . Press att sparka Víctor har funnits ett tag inom klubben och bland supportrar men styrelsen har velat avvakta Víctor under senaste hemmaförlusten förra veckan mot Deportivo Alavés, 1-4.Víctor är Real Betis sämsta tränare i klubbens historia av samtliga tränare som lett laget mer än 25 matcher. Med Victor vann Betis 28 procent av matcherna, en match i månaden . Víctor har på 25 matcher sedan november förra året vunnit sju, spelat fem oavgjorda och förlorat tretton, vilket ger 26 poäng av 75 möjliga, medel 1,04 poäng. Sämst hittills i Betis hade Francisco Chaparro varit säsongen 2007/08 med elva segrar på 35 matcher, medel 31 procent. Samma ligapoäng som Víctor men bättre resultat i Copa del Rey där Víctor omedelbart åkte ur mot sitt gamla Deportivo de La Coruña.Víctors siffror slutar inte där. Med 1,68 insläppta mål per match är Real Betis under Victor den sämsta upplagan under 2000-talet, sämre än upplagan som 2013/14 åkte ur på rekordusla 25 poäng. Med Víctor har Betis på 38 matcher släppt in 64 mål, inräknat förlusterna i Copa del Rey mot Deportivo de La Coruña. 2014 åkte Betis ur efter 78 insläppta, ett facit Víctor beaktat de senaste resultaten i La Liga var på god väg att slå. 2014 gjorde Betis bra ifrån sig i Europa League , något som inte skett i år.Víctor ersatte i november förra året uruguayanen Gustavo Poyet vilken sparkades efter elva poäng på elva matcher men Víctor blev ingen förbättring för Betis.