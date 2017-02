Víctor ska vända vågskålen

Real Betis tränare har rutin på derbyn och vana av att besegra Sevilla CF.





Lördagens El Derbi blir inte första som Víctor deltar i. Från februari 2011 ett år framåt var Víctor andretränare i Sevilla CF under Míchel. Två gånger mötte Víctor då Real Betis, förlust 1-2 säsongen 2011/12 och vinst 5-1 året efter.



Som spelare och tränare har Víctor mött Sevilla CF tretton gånger och förlorat en. Som tränare för





Víctor som tränare i Sevilla CF säsongen 2011/12.



1999/00 vann Deportivo de La Coruña mot Sevilla CF sin största seger för säsongen, 5-2. Vid segrarna 3-1 från säsongen 2002/03 och 0-2 från 2005/06 gjorde Víctor också mål, vid senaste tillfället gjorde Víctor det sista av de sex mål Víctor gjorde för Depor.





Förra säsongen tränade Víctor Deportivo de La Coruña.



Med Real Madrid som spelare vann Víctor över Sevilla CF säsongen 1996/07 med 1-3 och 4-2. Som tränare för Deportivo de La Coruña förra säsongen förlorade Víctor inte någon av sina två derbyn mot Celta de Vigo, vinst 2-0 på Riazor och 1-1 på bortaplan. Alexis Trujillo, Víctors nuvarande assistent i Real Betis vet också hur besegra Sevilla. Sju spelade derbyn med tre vinster, två oavgjorda, två förluster och två gjorda mål.

0 KOMMENTARER 156 VISNINGAR 0 KOMMENTARER156 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-02-23 06:00:00

