Dani Ceballos möter på mittfältet Ivan Rakitic och Denis Suárez i Barcelona CF.

Offensiv triangel på mittfältet

Mer stabilt med Rubén Pardo och Darko Brašanac bredvid Dani Ceballos.

Belgaren Charly Musonda Jr platsade inte. Tränare Víctor:

- Charly Musonda Jr visade från början han inte gjorde sina medspelare bättre.

2017-03-28 06:00:00

Víctor har tio omgångar på sig att nå klubbens mål för säsongen, minst tionde plats i tabellen. Sedan ankomsten i november efter sparkade Gustavo Poyet har Víctor möblerat om på mitten. De två senaste matcherna mot Real Madrid och CA Osasuna har Víctor format triangeln Rubén Pardo, Darko Brašanac och Dani Ceballos och fått ut det bästa ur varje spelare. Pardo och Brašanac skapar utrymme för den kreativitet Ceballos aldrig fann förpassad ut till vänsterkanten eller med en spelare bredvid sig.Rubén Pardo från Real Sociedad tog vid ankomsten under januarifönstret omedelbart en ordinarie plats. Pardo:- Jag känner mig tillfreds och nöjd sedan jag anlände. Bredvid mig finns en spelare som Dani Ceballos som är mycket bra och gör saker mycket få spelare når upp till.Víctor med sin stab av tränare i Real Betis Lånet av Rubén Pardo gäller ett halvår, vilket Real Sociedad insisterade på trots att Pardo själv ansåg det meningslöst att bli utlånad för kortare tid än ett och ett halvt år. Real Sociedad vägrade också sälja trots att Real Betis erbjöd sig att i kontraktet skriva in klausul om att mittfältaren senare inte fick säljas vidare till Athletic Club de Bilbao.Darko Brašanac är också glad i sin nygamla roll där denne får söka sig bort från defensiven och i stället närmare motståndarnas straffområde. Brašanac i helgen:- Jag spelade alltid som nummer åtta i FK Partizan Belgrad [varifrån serben värvades i somras]. Det är min position och nu känner jag mig verkligen tillfreds när jag spelar.I oktober 2015 fick Dani Ceballos en löneförhöjning till en av La Liga s högsta. Mot CA Osasuna spelade Ceballos match nummer tjugo av årets säsong och fick då sin utköpsklausul automatiskt höjd från tolv till femton miljoner euro. Sportchef Miguel Torrecilla sade förra veckan ändå att förhandlingar för att igen höja Ceballos kontrakt redan inletts och är "klubbens absoluta prioritet". Klausulen på femton miljoner anses låg för rika klubbar och Torrecilla och Betis vill höja den till över tjugo miljoner euro.Dani Ceballos tidigare under säsongen mot Celta de Vigo.Övriga mittfältare verkar inte åtnjuta Víctors förtroende. Fransmannen Jonas Martin och holländaren Ryan Donk är för anonyma och Felipe Gutiérrez verkar i brist på speltid varken i Real Betis eller chilenska landslaget vara på väg att lånas ut till brasilianska Sport Club Internacional från Porto Alegre. Brasilianaren Petros har trots siffror som angav honom vara La Ligas bästa mittfältare inte plats i Víctors triangel.Förra säsongens succémittfältare belgaren Charly Musonda Jr fick sedan den nya säsongen inleddes under hösten endast spela 275 minuter. Under januarifönstret fick Musonda Jr återvända till engelska Chelsea FC utan att någon förstod vad som hänt. I en intervju i söndags i Diario de Sevilla gav Víctor ett spår av vad som skedde:- Vi blir straffade i luftrummet på grund av våran storlek. Inte bara snabbheten är väsentlig, sådan har vi gott om på kanterna. Vårat mittfält bygger på kreativa spelare, men de är inte välbyggda. Spel med tre innerspelare på mittfältet låter oss att vara bättre förberedda i luftrummet under fasta situationer eller vid inlägg mot mitten.Charly Musonda Jr spelade premiären av årets säsong på Camp Nou men fick därefter mycket lite speltid.Där fanns en spelare som inte passade in i spelsystemet och som med Víctor som tränare fick lämna.- Vi räknade med Charly Musonda Jr när vi anlände men från början visade han på träningar att han inte gjorde sina medspelare bättre. Snart beslöt han sig för att lämna. Vi fick aldrig chansen att verkligen se honom.Mer stabilt med Rubén Pardo och Darko Brašanac bredvid Dani Ceballos. Belgaren Charly Musonda Jr platsade inte. Tränare Víctor: - Charly Musonda Jr visade från början han inte gjorde sina medspelare bättre.Statistiken säger anfallaren under återstående tio omgångar kommer göra 3,4 mål vilket inte räcker för slå Poli Rincóns rekord i Real Betis i Primera división på 78.Utköpsklausulen stigit från tolv till 15 miljoner euro.Jorge Molina går fri.Sportchef Miguel Torrecilla är bergfast men stort missnöje råder att fortsätta med tränaren bland spelare och styrelse.Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.