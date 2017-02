Víctor överträffar Poyet med bara två poäng efter lika många matcher

Spanjoren uppe i elva, lika många som uruguayanen fick på sig. Debatt pågår om det i stället är fel på spelarmaterialet.

Med 4-1-förlusten i fredags mot Granada CF på Nuevo Los Cármenes har tränare Víctor nu lett Real Betis i elva La Liga -matcher sedan den 11 november då Gustavo Poyet sparkades . Läget har inte förändrats. Betis befinner sig alltjämt på nedre halvan av tabellen och spelar lika uselt.Víctor inledde med att vinna hemma över UD Las Palmas, CD Leganés och Athletic Club de Bilbao men har ännu inte vunnit på bortaplan. På Benito Villamarín har Real Betis spelat tre raka oavgjorda: Sporting de Gijón, Barcelona CF och Valencia CF. Av senaste femton möjliga poäng har Víctor samlat tre och har fem raka utan vinst. Säsongens längsta räcka, Gustavo Poyet dröjde aldrig så länge med att vinna.Under Víctor ligger Real Betis på trettonde plats, när Gustavo Poyet sparkades på fjortonde. Vinner Málaga CF på måndag halkar Betis ner ännu en placering. Poyet varade elva matcher och spelade in elva poäng: tre vinster, två oavgjorda och sex förluster. Víctor har på elva matcher tretton poäng: tre vinster, fyra oavgjorda och fyra förluster. Framåt har bägge tränarna producerat elva mål. Bakåt finns en förbättring under Víctor, tretton insläppta mot Poyets tjugotvå samt att Víctor lyckats undvika släppa in mål fem gånger mot Poyets två. Under Víctor har Betis också sluppit sätta negativa rekord vilket Poyet gjorde med till exempel förlusterna 6-2 mot Barcelona CF och 1-6 mot Real Madrid Efter att Gustavo Poyet sparkades kommenterade uruguayanen i media dagen efter:- Jag är mycket tillfreds [med mitt eget arbete], lärde mig mycket och framtiden får utvisa vem som får rätt.Gustavo Poyet under tiden han tränade Real Betis.Förlusten i fredags mot Granada CF är Real Betis sjätte raka förlust på bortaplan i år. En kom under Gustavo Poyet, resten under Víctor. Betis hade inte förlorat sex raka bortamatcher sedan säsongen 2011/12 under Pepe Mel då räckan varade sju matcher. Med Víctor har Betis noll poäng på bortaplan. Så dåliga bortasiffror fick Betis inte ens säsongen 2013/14 vilken slutade med 25 inspelade poäng och degradering.Bild från lördagens träningen på Luis del Sol.Med andantag av vintens tillskott Rubén Pardo och Alin Tosca är spelartruppen nästan identisk under bägge tränarna. I spansk media pågår debatten om det inte är fel på tränarna utan på spelarna. Rubén Castro upplevde under Poyet sin sämsta målräcka sedan ankomsten till Real Betis, nio matcher , och är under Víctor inne i sin andra svacka för säsongen, inga mål sedan 8 januari. Betis har gjort två mål de senaste fem matcherna, Rubén Castro ingen av dem. Betis vinner inte sedan Rubén Castro gjorde mål mot CD Leganés i januari. När Rubén Castro missar kliver ingen annan anfallare fram. På mittfältet är Dani Ceballos ledaren men under avstängningen i fredags kunde Granada CF gå till 4-0 innan någon reagerade. I försvaret är Germán Pezzella ingen ledargestalt men uppenbarligen oumbärlig då ingen annan i fredags ville ha platsen.Rubén Castro under en av sina fem senaste mållösa matcher.Víctor har förbättrat försvaret, överträffade Gustavo Poyets poängskörd efter fem matcher , Betis anfaller rakare och borde vunnit mot Valencia CF och Barcelona CF. Men spelet mot Sporting de Gijón och Granada CF omintetgjorde allt Víctor vunnit.Gustavo Poyet är ännu inte överbevisad. Hittills dött lopp mellan tränarna.