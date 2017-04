Víctor, samma siffror som Pepe Mel och sämre än Poyet när dessa fick sparken

Real Betis tränare Víctor.

Víctors resultat är inte vad Real Betis -supportrarna hoppats på sedan spanjoren i november ersatte Gustavo Poyet efter dåliga resultat. Fem segrar, fem oavgjorda och nio förluster ger Víctor tjugo poäng efter nitton matcher. Det är samma resultat som förra året då Pepe Mel sparkades efter att styrelsen ansett resultaten vara för dåliga. Gustavo Poyet inledde säsongen och sparkades efter elva poäng på elva matcher. Sedan serien vänt och Víctor lett Betis i motsvarande elva matcher är facit nio poäng.För två veckor sedan bekräftade sportchef Miguel Torrecilla att Víctor förblir Real Betis tränare också över nästa säsong. Före och efter tisdagens 0-1-förlust mot Villarreal CF visade Betis-publiken sig vara av en annan åsikt. Under presentationen före matchen buades Víctor ut och delar av publiken skanderade "Víctor, vete ya!" - Víctor, avgå nu!, vilket efter förlusten igen upprepades, den här gången av hela publiken.Benito Villamarín i tisdags, sämsta publiksiffran under säsongen.Tisdagens publiksiffra 25 477 åskådare är sämsta hittills under säsongen vilket av media beskrivs som ytterligare bevis på att Real Betis publik visar missnöje. Flest under säsongen har kommit mot Barcelona CF, 43 790 åskådare, Real Madrid 41 655 och Sevilla CF 41 263 åskådare. Tre gånger under säsongen har Benito Villamarín hyst färre än 30 000 åskådare: mot Real Sociedad kom 29 612 och mot Celta de Vigo kom 27 124. Tisdagens 25 477 ska ses mot bakgrunden att Betis har sålt 40 000 säsongsbiljetter.

2017-04-06 06:00:00

