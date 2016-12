Yeray i aktion

Från a-lagsdebut till cancer på en höst

Yeray Álvarez López har hunnit med mycket sedan starten på höstsäsongen 2016. Först ett succébetonat intåg som självklar startspelare i Athletic Club Bilbao. Sedan fick han, strax innan jul, diagnosen testikelcancer.

Men om vi börjar från början. Yeray är född i Barakaldo - en industristad knappt en mil nordväst om Bilbao - 1995. Han anslöt sig till Athletic s ungdomsakademi 2008 när han var 13 år. I maj 2014 blev han befordrad till reservlaget i Segunda división B. Han gjorde 36 matcher som mittback och hjälpte laget att genom playoff ta sig upp till Segunda división för första gången på 19 år. Säsongen 2015/2016 spelade han 32 matcher i Spaniens andradivision. Trots att laget åkte ned i Segunda B igen så gjorde laget ett stabilt intryck defensivt och en bidragande orsak var Yerays insatser tillsammans med mittbackskollegan Óscar Gil (nu spelande i Real Oviedo). Inför säsongen 2016/2017 så slutade klubbikonen Carlos Gurpegi sin spelarkarriär och ett stort hål behövde fyllas ut. Aymeric Laporte valde att stanna i klubben trots anbud från många storklubbar runt om i Europa. Men mittbacksplatsen bredvid honom hade varit omdebatterad till och från, föregående säsong. Gurpegi och Etxeita turades om att spela där. Bovéda spelades där också även om han ursprungligen är högerback. Med Gurpegis skor på hyllan och egentligen bara Laporte och Etxeita som enda mittbackar så plockades både Óscar Gil och Yeray upp till seniorlaget under försäsongen. Den spelaren som utmärkte sig mest av de två och som tränare Valverde valde att satsa på var Yeray. Gil lånades ut till Oviedo för att få speltid. Yeray skulle se och lära och hoppa in som reserv till de etablerade spelare som nämnts ovan. Det var tanken. Men redan i Europa League -matchen borta mot Sassuolo fick Yeray göra sin debut från start. Matchen var lite av en katastrof och slutade 3-0 till hemmalaget. Dock så fanns det en spelare som spelade med en sådan självklarhet trots att han aldrig ens hade spelat en La Liga -match än. Det var Yeray som trots sin ringa längd som mittback (1,83 m) så visade han stor pondus i luften, aggressivitet och tuffhet i närkamperna utan att vara vårdslös. Snabbhet och spelförståelse var egenskaper som också syntes tydligt. Den 21-åriga mittbacken gjorde några dagar senare även debut i ligaspelet som inhoppare för att matchen efter vara solklar startspelare, och varit sedan dess. Till stora delar överglänst mittlås-kollegan Laporte. Det finns en intressant artikel på sajten insideathletic.com där mittbacksparet jämförs med andra framträdande kollegor från de stora lagen i de stora ligorna (https://insideathleticclub.com/2016/11/04/comparing-yeray-and-laporte-with-the-best-center-back-duos-in-europe/). Statistik säger inte hela sanningen men den indikerar att Yeray har gjort en storslagen debutsäsong med Athletic. Med denna framgångssaga i bakgrunden så ställdes alltihop på ända när Athletics läkare på fredagen - dan för dan - tillkännagav på en presskonferens att Yeray hade fått diagnosen testikelcancer och var tvungen att inom några dagar genomgå akut operation för att ta bort tumören i hans ena testikel. Ett hårt slag för en yngling som precis fått sitt genombrott med hela livet framför sig. Under dagen i dag den 27 december genomfördes operationen utan komplikationer har och han övervakas över natten till den 28 december skriver klubben på sin webb. Hans närmaste, lagkamrater, supportrar och en hel fotbollsvärld har uttryckt sitt stöd till Yeray och vi önskar honom all styrka och mod för att komma tillbaka till det han uppenbarligen är ämnad för - att se till att motståndarlaget inte tar sig igenom Athletics försvarsmur på fotbollsplanen. För han har sannerligen växt in i rollen som en stabil startspelare som varken jag eller någon annan vill se utanför planen på matchdag. Aupa Yeray! Aupa Athletic! Källor: Wikipedia Athletic-club.eus Källor: Wikipedia Athletic-club.eus

0 KOMMENTARER 136 VISNINGAR 0 KOMMENTARER136 VISNINGAR JACOB NILSSON

2016-12-27 17:06:00

