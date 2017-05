Depor vann i betydelselös match

Hemmalaget städade av Las Palmas redan i första halvlek och vann komfortabelt med 3-0.

Den sista matchen för säsongen blev aldrig någon rafflande tillställning. Deportivo gjorde förvisso en av sina bättre matcher resultatmässigt men stämningen var snarare en lång andningspust än någonting annat. Kontraktet hade säkrats omgången innan och resultatet är i slutändan mestadels av akademisk betydelse.Redan i den fjärde minuten sköt rumänen Florin Andone in 1-0 efter mycket passivt Las Palmas-försvar. Lite mer än 20 minuter senare var Andone framme igen när han drev fram med bollen från mittlinjen, efter en kontring, och chippade snyggt in bollen bakom gästernas vikarierande målvakt Raúl Lizoáin. Målet var Andones tolfte för säsongen.Riazor Blues hade sedan tidigare förklarat att de skulle visa sitt missnöje med laget i allmänhet och ledningen i synnerhet under matchen. Detta gjorde man också. Övriga på arenan visade sitt missnöje med Riazor Blues och busvisslade åt de radikala Depor-supportrarna och det var en konstig stämning av splittring mellan supportergrupperna på Riazor denna afton. Vid matchminut 32, precis som utannonserat, valde Riazor Blues att lämna arenan till övriga Riazors glädje.Sju minuter efter Riazor Blues protest fastställde Carles Gil resultatet till 3-0. Ett inlägg från Ola John fumlades bort av gästernas målvakt och Gil behövde bara peta in bollen i tomt mål. Las Palmas gjorde några djärva försök till reducering under matchens gång och hade ett stort bollinnehav i hela matchen. Deportivo spelade dock smart och kontrade sönder gästerna och det räckte alltså till storseger i sista matchen för säsongen.Deportivo gjorde trots allt en ganska okej match. Seger med 3-0 är alltid uppskattat. Det motstånd som Las Palmas bjöd på var dock bland det sämsta jag har sett. Trots stort bollinnehav kunde inte laget från Kanarieöarna skapa några ordentliga målchanser. En del halvlägen som bäst. Det som annars är mest uppmärksammat efter matchen är den splittring av supporterskaran på Riazor som blev väldigt påtaglig under matchen.Redan tidigare under säsongen, och säsonger innan det, har många visat sitt missnöje med Riazor Blues. När Fernando Torres skadade sig allvarligt tidigare under säsongen sjöng Riazor Blues en del nidramsor riktat mot spanjoren medan övriga arenan buade ut sin egen kortsida. Liknande scener var det idag alltså när Riazor Blues protesterade högljutt mot klubben samtidigt som övriga arenan stöttade laget. Det ska bli intressant att se hur detta artar sig under sommaren.En allmänt tuff och jobbig säsong har nu gått till sin ända och med tanke på hur det har sett ut sedan årsskiftet är det nog lika bra att avsluta den här. Nu väntar en spännande transfersommar och spelarna har fått ledigt av Pepe Mel fram till och med femte juli. Vamos Depor!Deportivo de la Coruña: Florin Andone (4’), Florin Andone (28’), Carles Gil (39’)Unión Deportiva Las Palmas: -Deportivo de la Coruña: Fernando Navarro (25’), Carles Gil (44’), Pedro Mosquera (48’), Emre Colak (54’)Unión Deportiva Las Palmas: Roque Mesa (38’), Hernán (51+79’, utv), Momo (54’)Estadio de Riazor21,636Mario Melero López