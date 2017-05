Återigen kastar Depor bort chansen att säkra La Liga-kontraktet. Denna gång föll man hemma mot Espanyol.

Matchfakta

Enda sedan segern mot Málaga i mitten av april har Deportivo fallit som en sten. Nu är laget på allvar med i bottenstriden och två poäng måste inkasseras i de sista två matcherna för att kontraktet matematiskt ska säkras. Under söndagen gästade Espanyol Riazor och ett tafatt Deportivo. Vid seger hade Depor säkrat La Liga -kontraktet men vid förlust skulle vägen dit bli något svårare. Dessvärre inträffade det sistnämnda.Riazor-publiken förlorade snabbt förtroendet för Depor-spelarna under matchens gång. Efter Léo Baptistãos 0-1 började vissa hemmasupportrar att skruva på sig och så smått visa sitt missnöje. Men när Gerard Moreno rullade in 0-2 efter en halvtimme var buropen påtagliga och spelarna såg väldigt obekväma ut på planen. Det var ju inte så här den här säsongen skulle vara – igen. Deportivos första halvlek mot Espanyol var seg, fattig och frustrerande. Vid ett fåtal tillfällen lyckades Depor nå in med bollen i straffområdet men precis som mot Real Sociedad för några veckor sedan så saknas avslut mot mål.Den andra halvleken var bättre från hemmalaget. Florin Andone gjorde sitt tionde mål för säsongen när han stötte in Ola Johns inspel efter bara två minuter av halvleken. Inte långt därefter var Alejandro Arribas nära på att kvittera men träffade ribban. Det fanns några få ljusglimtar från den andra halvleken men det räckte uppenbarligen inte för att hämta upp underläget mot ett Espanyol som inte hade någonting alls att spela för.Otroligt frustrerande förlust för Deportivo. Även om läget är fortsatt ljust för att säkra kontraktet så hade en seger här definitivt gjort det. Det här var också en match man borde ha vunnit sett till lagens förutsättningar. Espanyol hade som sagt ingenting att spela för medan Deportivo trots allt krigar för sin överlevnad. I den första halvleken och efter Espanyols två mål syntes inte alls överlevnadsinstinkterna hos hemmaspelarna. Har de redan tagit ut en La Liga-fortsättning på förhand? Pepe Mel har en del att jobba med gällande spelarnas motivation kan en tycka.Edu Expósito fick göra sin La Liga-debut idag då han startade på mittfältet tillsammans med Guilherme. Dessvärre för Fabril-spelaren blev det bara en halvlek då han tidigt byttes ut. Ett konstigt val av startspelare av Mel? Möjligtvis. Uppenbarligen litade han inte fullt ut på spanjoren eftersom han inte fick chansen att imponera särskilt länge. Å andra sidan behövde Depor göra mål och Carles Gil ses nog som ett mer offensivt val där. Marlos Moreno hoppade in i andra halvlek också och det var intressant att se colombianen igen. Moreno har haft en underlig säsong med höga toppar och djupa dalar. Han ersatte Ola John, som förövrigt gjorde en ganska gedigen insats, på kanten utan att lämna något större avtryck den här gången.Härnäst väntar Villarreal på bortaplan. Beroende på hur det går för Leganés och Sporting Gijón kanske man har ”råd” att förlora mot Villarreal och lägga allt krut på Las Palmas-matchen hemma veckan därpå. Som sagt: två poäng krävs för att säkra kontraktet. Den chansen skulle man ha tagit idag men nästa vecka kommer alltså nästa tillfälle.Deportivo de la Coruña: Florin Andone (47’)Real Club Deportivo Espanyol: Léo Baptistão (14’), Gerard Moreno (29’)Deportivo de la Coruña: Carles Gil (60’)Real Club Deportivo Espanyol: Pablo Piatti (78’), Víctor Sánchez (81’)Estadio de Riazor22,803Antonio Miguel Mateo Lahoz