2017-04-23 12:00

Sociedad - Deportivo

1-0



Gåfotboll slutade i Depor-förlust

Real Sociedad besegrade Deportivo med uddamålet i en seg söndagsdrabbning.





Deportivo roterade en del i startelvan från matchen mot Málaga. Sex av elva spelare som startade i dagens match mot La Real satt antingen på bänken eller på Riazors läktare för en vecka sedan när andaluserna besegrades. Pepe Mel sa inför Sociedad-matchen att det här var ett läge för spelare som inte spelat särskilt mycket på senaste tiden att visa upp sig. Det gjorde de emellertid inte. Det tog exempelvis 85 minuter av matchen innan Depor fick sitt första skott på mål.



Hemmalaget Real Sociedad slåss om en Willian José spänstigt in efter ett perfekt inlägg av Yuri från vänsterkanten. Sidnei stod och dagdrömde när Willian José dök upp bakom honom. Nicken var av yttersta världsklass och Germán Lux kunde bara se bollen stiga över honom rakt upp i krysset. Förutom det läget hade inte heller Sociedad särskilt många farliga lägen. Ett skott strax över ribben i mitten av andra halvleken var den andra farligheten som La Real lyckades åstadkomma.



Kommentar:

Det finns egentligen inte särskilt mycket att säga om den här matchen. Tempot var lågt matchen igenom och det kändes som att Deportivo sparade sina krafter inför veckans svåra match mot



Ola John gjorde ett intressant inhopp för Deportivo och var nära att skapa ett läge (ja, det är på den nivån). Gael Kakuta, som gjorde två mål mot



Matchfakta



Mål:

Real Sociedad: Willian José (28’)

Deportivo de la Coruña: -



Varningar:

Real Sociedad: Raúl Navas (45’)

Deportivo de la Coruña: Raúl Albentosa (44’), Faycal Fajr (50’), Àlex Bergantiños (70’)



Arena: Estadio Municipal de Anoeta

Publiksiffra: 19,925

Domare: Daniel Ocón



Slutresultat: Real Sociedad – Deportivo de la Coruña 1-0 Nej, det var ingen sprudlande fotboll på Anoeta denna tidiga söndagseftermiddag. Deportivo föll med uddamålet i en match som troligen ingen kommer att komma ihåg efter säsongen. Trots att hemmalaget Real Sociedad på pappret kanske hade mer att spela för kan vi konstatera att det var två ganska bleka blåvita lag som ställdes på banan mot varandra.Deportivo roterade en del i startelvan från matchen mot Málaga. Sex av elva spelare som startade i dagens match mot La Real satt antingen på bänken eller på Riazors läktare för en vecka sedan när andaluserna besegrades. Pepe Mel sa inför Sociedad-matchen att det här var ett läge för spelare som inte spelat särskilt mycket på senaste tiden att visa upp sig. Det gjorde de emellertid inte. Det tog exempelvis 85 minuter av matchen innan Depor fick sitt första skott på mål.Hemmalaget Real Sociedad slåss om en Europa League -plats och segern mot Depor innebär att laget har skaffat sig ett bättre utgångsläge än tidigare inför La Liga s slutspurt. På planen var dock också baskerna bleka. Matchens enda mål nickadespänstigt in efter ett perfekt inlägg av Yuri från vänsterkanten. Sidnei stod och dagdrömde när Willian José dök upp bakom honom. Nicken var av yttersta världsklass och Germán Lux kunde bara se bollen stiga över honom rakt upp i krysset. Förutom det läget hade inte heller Sociedad särskilt många farliga lägen. Ett skott strax över ribben i mitten av andra halvleken var den andra farligheten som La Real lyckades åstadkomma.Det finns egentligen inte särskilt mycket att säga om den här matchen. Tempot var lågt matchen igenom och det kändes som att Deportivo sparade sina krafter inför veckans svåra match mot Real Madrid hemma på Riazor. Pepe Mel roterade som sagt en hel del inför matchen och formstarke Joselu lämnades exempelvis på bänken även om han fick hoppa in i den 70:e minuten. Emre Colak verkar fortsatt ha det svårt att anpassa sig till Mels spelsystem och hans form från i höstas är helt borta. Detsamma gäller för Florin Andone som inte verkar hitta rätt i sina löpningar eller bolltouch.Ola John gjorde ett intressant inhopp för Deportivo och var nära att skapa ett läge (ja, det är på den nivån). Gael Kakuta, som gjorde två mål mot Sevilla för några veckor sedan, såg ut att ha lämnat sin snabbhet hemma i Galicien och byttes ut ganska tidigt för John. Härnäst väntar alltså Real Madrid på Riazor och då återvänder Alejandro Arribas , Guilherme och Carles Gil från sina avstängningar. Förhoppningsvis gör Deportivo en betydligt bättre insats mot ligaledarna då än vad de gjorde denna afton.Real Sociedad: Willian José (28’)Deportivo de la Coruña: -Real Sociedad: Raúl Navas (45’)Deportivo de la Coruña: Raúl Albentosa (44’), Faycal Fajr (50’), Àlex Bergantiños (70’)Estadio Municipal de Anoeta19,925Daniel Ocón

Sociedad-Deportivo Geronimo Rulli

Joseba Zaldua

Raul Navas

Inigo Martinez

Yuri Berchiche

Xabi Prieto

Illarramendi

David Zurutuza

Carlos Vela

Willian Jose

Mikel Oyarzabal



Avbytare

Jon Bautista

Sergio Canales

Aritz Elustondo

Esteban Granero

Juanmi

Alvaro Odriozola

Tono Ramirez

German Lux

Juanfran

Raul Albentosa

Sidnei

Luisinho

Alex Bergantinos

Celso Borges

Gael Kakuta

Emre Colak

Faycal Fajr

Florin Andone



Avbytare

Edu Exposito

Bruno Gama

Ola John

Joselu

Laure

Fernando Navarro

Przemyslaw Tyton



0 KOMMENTARER 63 VISNINGAR 0 KOMMENTARER63 VISNINGAR DANIEL JAKOBSSON

laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.com

På Twitter: @DanneJakobsson

2017-04-23 14:47:10 laligapodden@gmail.com / daniel.jakobsson@svenskafans.comPå Twitter: @DanneJakobsson2017-04-23 14:47:10

ANNONS:

Fler artiklar om Deportivo

Deportivo

2017-04-23 14:47:10

Deportivo

2017-04-22 21:24:46

Deportivo

2017-04-15 15:05:00

Deportivo

2017-04-14 16:11:57

Deportivo

2017-04-13 16:56:11

Deportivo

2016-11-18 21:24:20

Deportivo

2016-11-05 15:21:23

Deportivo

2016-11-04 15:59:28

Deportivo

2016-10-31 23:42:10

Deportivo

2016-10-30 21:48:52

ANNONS:

Real Sociedad besegrade Deportivo med uddamålet i en seg söndagsdrabbning.Deportivo har mer eller mindre säkrat kontraktet. Vinst mot ett Europa League-jagande Real Sociedad vore den sista pusselbiten för La Liga-spel även nästa säsong.Depor vann den vitala matchen hemma mot Málaga under lördagen.Deportivos jakt mot förnyat La Liga-kontrakt fortsätter hemma mot Málaga under lördagen. Vid seger lämnar Depor tillfälligt bottenstriden inför La Ligas slutspurt.Depor-managern Pepe Mel säger att han vill stanna i Depor även nästa säsong.Tre viktiga poäng står på spel när krisdrabbade Deportivo ställs mot mardrömsmotståndarna Sevilla på Riazor.Trots Florin Andones första ligamål lyckades galicierna endast få med sig en poäng borta mot Granada.Måstematch i botten för Deportivo när laget gästar södra Spanien och La Liga-jumbon Granada.Emre Çolak nätade för Deportivo och Rodrigo för Valencia när lagen kryssade på Riazor under måndagskvällen.Gaizka Garitano kämpar för att behålla sitt jobb när Deportivo ställs mot mardrömsmotståndarna Valencia hemma på Riazor.