Inför: Deportivo – Las Palmas

Deportivo avslutar en misslyckad säsong hemma mot Las Palmas. Kontraktet är redan säkrat men supportrarna kommer att demonstrera i matchminut 30 för att kräva sportchefens avgång och en upprensning av spelartruppen.

Förväntade startelvor

Matchfakta

Efter många om och men lyckades Deportivo tillslut förlänga vistelsen i La Liga efter det oavgjorda resultatet mot Villarreal förra helgen. Det spelade aldrig någon roll att Sporting de Gijón bortaslog Eibar då Depor har bättre inbördesstatistik än Sporting. Den sista matchen för säsongen, mot Las Palmas, är därför med av akademisk betydelse och betyder egentligen ingenting. Givetvis vill en alltid att laget avslutar en säsong så bra som möjligt men med tanke på säsongen kan man inte önska allt för mycket.Vid elva tillfällen har lagen möts under 2000-talet och inbördesstatistiken är på Depors sida med sju segrar kontra Las Palmas tre. En match har slutat oavgjort. Förra året när lagen möttes på Riazor vann gästerna med 1-3. Senast lagen ställdes mot varandra var i slutet av januari på Estadio de Gran Canaria i en match som slutade oavgjort, 1-1, efter mål av Mateo García och Florin Andone . Mellan 1985-2013 möttes man bara sex gånger på Riazor och under den perioden gick Deportivo förlustfria mot kanarielaget samtidigt som man bara släppte in två mål.Hemmalaget Deportivo har som sagt ingenting att spela för. Laget har redan klarat La Liga-kontraktet och ska bara spela av säsongen. Enligt rapporter från A Coruña kommer förstamålvakten Germán Lux inte skriva på ett nytt kontrakt och argentinaren kommer därför att avtackas mot Las Palmas. Pepe Mel förväntas ge reservlagsmålvakten Davy Roef chansen från start istället. Även Juanfran gör sin sista match om inte Deportivo utnyttjar sin utköpsklausul. Ultrasgruppen Riazor Blues har meddelat att de kommer lämna arenan vid matchminut 30. Demonstrationen går ut på att supportrarna är missnöjda med hur säsongen har sett ut och de kräver att truppen ska rensas och att sportchefen Richard Barral ska få sparken efter säsongen. Det kommer alltså inte att vara ett särskilt varmt avslut på Riazor trots att kontraktet har säkrats.Gästande Las Palmas har liksom Deportivo haft ett ganska tungt 2017 efter en mycket lovande höstsäsong. När managern Quique Setién meddelade, i mars, att han skulle lämna Las Palmas har laget sjunkit som en sten och laget ligger faktiskt bara sex poäng över Depor i skrivandes stund. Likt Depor-supportrarna har det riktats en del missnöje från Las Palmas-supportrarna mot hur laget har avslutat en säsong som började väldigt lovande för ö-laget. Lovande nyheter är annars att lagets bäste målskytt Kevin-Prince Boateng har valt att förlänga kontraktet med klubben. Jesé Rodríguez gör allt att tyda sin sista match för klubben mot Deportivo. Laget har dock inte heller något att spela för och det lär inte bli den mest underhållande matchen på Riazor direkt.Mittbacken Sidnei har missat de senaste matcherna på grund av en skada men återfinns nu i truppen. Han lär dock inte starta då matchen är betydelselös och firma Arribas-Albentosa lär inleda som mittlås. Juanfran är tillbaka från skada men Pepe Mel har bekräftat att Laure kommer starta som högerback vilket gör att Juanfran lär bli petad i sin sista match.ochär skadade och avslutar säsongen på läktaren liktsom är avstängd.är som sagt också avstängd.är petad av taktiska skäl och finns därmed inte med i matchtruppen.Även i Las Palmas finns det en del avbräck. Målvakten Javi Varas är osäker till spel efter en lättare skada i torsdags men han finns med i truppen och förväntas trots allt starta. Vänsterbackenär lårskadad, mittfältarenär hälskadad och pivotenär muskelskadad och samtliga missar mötet med Depor.är avstängd.Roef – Laure, Arribas, Albentosa, Navarro – Mosquera, Guilherme – Carles Gil , Colak, Ola John – AndoneJavi Varas – David Simón, Bigas, Aythami, Hélder Lopes – Momo, Roque Mesa, Viera – Mateo García, Boateng, JeséEstadio de RiazorLördag 20/519.00