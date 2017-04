Inför: Deportivo – Málaga

Deportivos jakt mot förnyat La Liga-kontrakt fortsätter hemma mot Málaga under lördagen. Vid seger lämnar Depor tillfälligt bottenstriden inför La Ligas slutspurt.

Förväntade startelvor

Matchfakta

Under den tidiga lördagseftermiddagen tar Deportivo emot Málaga på Riazor i något av en avgörande batalj. Hemmalaget ligger inför den 32:a omgången sex poäng ovanför nedflyttningsstrecket medan gästerna har lämnat bottenstriden bakom sig efter två raka segrar. Depor-managernhar uttryckt att matchen mot Málaga i praktiken kan bli avgörande. Vid seger mot Málaga ligger Depor en bit över det torra, såvida de andra bottenlagen också tappar, och det skulle ge laget en lugnande effekt inför slutspurten av ligaspelet.Sett till tidigare möten mot Málaga ser det också ganska ljust ut. De två senaste säsongerna har galicierna förvisso såväl tappat poäng som förlorat men innan dess hade Depor radat upp åtta raka hemmasegrar mot andaluserna mellan 2002 och 2013. Deportivo brukar, med andra ord, historiskt ha relativt lätt för Málaga hemma på Riazor. När lagen möttes i november, på La Rosaleda, vann Málaga med 4-3 därfällde avgörandet för de ljusblåvita i den 92:a matchminuten. Den gången gjordetvå mål ochett för Depor. Totalt har lagen mötts 29 gånger. Depor har vunnit tolv, förlorat sex och kryssat elva gånger. Málaga har endast vunnit en match på Riazor genom historien och det var säsongen 2014/15.Förra omgången föll Deportivo borta mot Sevilla med 4-2. Det mest anmärkningsvärda den gången var att lagets bästa målskytt, Florin Andone, satt på bänken och byttes in först med 20 minuter kvar. Det är andra gången som Pepe Mel har valt att peta Andone – förra gången var det i derbyt mot Celta som också resulterade i förlust. Mot Málaga lär dock rumänen, som har noterats för åtta mål, starta igen men frågan är på vems bekostnad. Antingen återgår man till ett 4-4-2-system med Andone och Joselu som anfallare eller så plockas Joselu bort från startelvan eller ut på en kant till förmån för Marlos Moreno. Unge Moreno har fått en del chanser under säsongen och ser bra ut stundtals. Gael Kakuta gjorde båda Depors mål mot Sevilla och lär inte petas. Inte heller Emre Colak bör oroa sig över bänken den här gången, såvida man inte byter till 4-4-2. I försvarslinjen har Raúl Albentosa förmodligen accepterat sin bänkplats vid det här laget och Alejandro Arribas lär starta tillsammans med Sidnei.Gästande Málaga har fått en nytändning under Míchels ledning.tog över klubben för några veckor sedan och har nu vunnit två raka matcher som tagit andaluserna en bit från bottenstriden. Senast slog laget FC Barcelona med imponerande 2-0 och laget såg väldigt stabila ut. Den stora stjärnan på Málagas mittfält ärsom är motorn i laget. Om man lyckas få Camacho ur spelet är mycket vunnet. En annan spelare att se upp med är lagets bästa målskyttsom har gjort nio mål, varav ett senast mot Barca. Den alltid lika duktigavaktar buren för Málaga.Pivotenhar inte varit tillgänglig för spel sedan derbyt i mitten av mars men inför matchen mot Málaga verkar han vara spelklar igen. Det återstår dock att se om man väljer att ta ut honom direkt eller inte. Ävenär tillbaka i truppen efter skadan han ådrog sig mot Granada förra veckan. Vänsterbackenkommer att missa mötet med Málaga sedan han dragit på sig en lårskada och han är mest troligt tillgänglig först i maj igen.är osäker för spel men är dock uttagen i truppen. Om det visar sig att Juanfran inte kan medverka, vilket vore konstigt eftersom han är uttagen, så saknar Depor alltså båda sina ytterbackar.I Málaga hittar vi fem spelare som är borta på grund av skador.kommer att missa resten av säsongen på grund av sin ljumskskada som kräver operation.har varit skadad sedan i oktober och missar likt Juanpi resten av säsongen.har hälproblem ochhar vrickat ankeln och lär inte hinna tillbaka till matchen.är osäker för spel på grund av en muskelskada samtidigt somär avstängd efter sitt femte gula kort den här säsongen mot Barcelona senast.Lux – Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho – Borges, Guilherme – Kakuta, Colak, Joselu – AndoneKameni – Rosales, Llorente, Luis Hernández, Juan Carlos – Keko, Camacho, Recio, Castro – Sandro, AñorEstadio de Riazor, A CoruñaLördag 15/413.002-1