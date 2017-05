Inför: Deportivo – RCD Espanyol

Deportivo kan säkra La Liga-kontraktet hemma mot ett Espanyol som inte har något att spela för.

Förväntade startelvor

Matchfakta

Med tre matcher kvar att spela ser det relativt ljust ut för Deportivo . I och med Sporting Gijóns 1-0-seger mot Las Palmas är asturierna fortsatt med i kampen om förnyat kontrakt men sannolikheten är väldigt låg för att det ska ske. Det skulle i sådana fall betyda en rejäl kollaps från Depors och Leganés sida i slutspurten. Deportivo behöver två poäng på tre matcher för att kontraktet ska vara säkrat och vid seger hemma mot Espanyol är även en förlängning av La Liga -vistelsen ett faktum.Deportivo och Espanyol har mött varandra totalt 45 gånger i ligaspel. Depor har ett knappt övertag med 17 segrar mot Espanyols 16 (tolv matcher har slutat oavgjort). Hemma på Riazor har Deportivo vunnit totalt 13 matcher mot Espanyols fyra. Förra säsongen när lagen möttes på Riazor vann Deportivo med 3-0 efter ett självmål och två av Lucas Pérez. Under 00-talet har Espanyol blott vunnit två av femton matcher på Riazor och senaste seger för katalanerna i Galicien var säsongen 2009/10. Tidigare i år, i januari, slutade drabbningen 1-1 på Estadi Cornellá-El Prat efter mål av gästernas Celso Borges och hemmalagets Gerard Moreno.Förra omgången kunde Deportivo säkra kontraktet vid seger mot Osasuna , något man inte lyckades med.gjorde två mål för Deportivo men Juanfrans självmål i den 78:e minuten betydde att La Liga-kontraktet skulle säkras en annan dag. Managernförväntas fortsätta att rotera en hel del i sin startelva till hemmadrabbningen med Espanyol. Sedan sin ankomst till klubben har Mel aldrig startat med samma startelva som matchen innan och det lär inte heller ske nu. Många spelare är dessutom skadade eller avstängda (mer om det nedan) vilket öppnar upp för andra mindre vana startspelare. En som lär få chansen från start ärsom ännu inte startat för Depor sedan han anlände i januari. Holländaren har hittills bara hoppat in åtta gånger men har visat en del goda kvaliteter i sina inhopp och det ska bli intressant att se honom få chansen. Mest intressant blir det troligen att se försvarslinjen som är väldigt decimerad på förhand med många avbräck.Gästande Espanyol befinner sig i ingenmansland för tillfället och deras säsong ser ut att sluta som det ofta gör för katalanerna – med en mittenplacering. Laget ligger, inför matchen, på en nionde plats med tolv poäng upp till en Europa League -plats och 23 poäng ner till nedflyttning. Inför säsongen satsades det rejält i Espanyol underledning och många trodde att laget skulle utmana om Europa-platserna in i det sista. Så blev det dock aldrig riktigt. Barcelona -klubben fick en tung start på säsongen och lyckades aldrig riktigt repa sig. Espanyol har med andra ord ingenting att spela för när de äntrar Riazors gräsmatta under söndagen. Det viktiga för dem är att börja organisera upp laget inför nästa säsong.Deportivo har som sagt en del avbräck inför mötet.ådrog sig en skada mot Real Madrid för en vecka sedan och missade mötet mot Osasuna senast. Även nu mot Espanyol saknas mittbacken., som ersatte Sidnei mot Osasuna, är avstängd. Av den anledningen har b-lagsspelaren Nacho Monsalve blivit uttagen i truppen och han lär faktiskt starta då Depors bredd i mittlåset inte är den bästa. Andra som är skadade ärochskadade sitt knä i lördags men är uttagen i truppen. Det är emellertid tveksamt om vänsterbacken startar.har lämnats utanför matchtruppen av taktiska skäl. Förutom Nacho Monsalve har Edu Expósito lyfts upp från b-laget till den här matchen.Quique Sánchez Flores och hans Espanyol har likt Deportivo valt att inkludera två b-lagsspelare i truppen på grund av försvarsskador. Högerbacken, mittbackenochmissar alla matchen på grund av skador. Av den anledningen får ynglingarna Marc Roca och Marc Navarro följa med till nordvästra Spanien. Den sistnämnde, Navarro, lär även få chansen från start då vänsterbackenvarit tveksam till spel även om han är uttagen till matchtruppen.Lux – Juanfran, Arribas, Monsalve, Navarro – Guilherme, Àlex Bergantiños – Colak, Borges, Ola John – AndoneDiego López – Marc Navarro, Reyes, David López, Víctor Àlvarez – Jurado, Javi Fuego , Vìctor Sánchez, Piatti – Gerard Moreno, CaicedoEstadio de Riazor, A CoruñaSöndag 7/518.302-1