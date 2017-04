Inför: Deportivo – Real Madrid

Deportivo tar emot 2000-talets favoritmotståndare Real Madrid. Depor jagar ett förnyat La Liga-kontrakt medan Real Madrid vill ta ett steg närmare ligatiteln.

Förväntade startelvor

Matchfakta

Det återstår bara fem omgångar av årets La Liga -säsong och Depor ska nu avklara den tuffaste kvarvarande hemmamatchen för säsongen – mot Real Madrid . Efter förlusten på Anoeta mot Real Sociedad ligger Depor åtta poäng ovanför säker mark och mest troligt behövs inte mycket mer än tre-fyra poäng till för att säkra kontraktet helt och hållet. Onsdagens motståndare Real Madrid ligger i skrivande stund tvåa i tabellen, med en match mindre spelad, efter FC Barcelona . Förlusten i senaste El Clásico väckte liv i La Liga som tidigare verkade ganska förutsägbar. Deportivo och Real Madrid har mötts totalt 44 gånger i ligasammanhang. Real har vunnit 24 möten medan Depor har vunnit 12. Åtta matcher har slutat oavgjort. Under 2000-talet var Real Madrid en drömmotståndare för Deportivo hemma på Riazor. Mellan 1999-2009 gick Deportivo obesegrade i tio raka matcher hemma mot Los Blancos och mellan 2003-2009 vann man samtliga möten med huvudstadslaget. Ett annat kärt minne mot Real Madrid under 2000-talet var Copa del Rey-finalen 2002 som Deportivo vann med 1-2 på finalarenan och tillika Reals hemmaborg Santiago Bernabéu. Den gången var det upplagt för Real Madrid-seger då klubben dels spelade finalen på sin hemmaarena och dels för att klubben just den dagen, 6:e mars 2002, firade 100 år som förening. Spöket Deportivo satte emellertid alltså stopp för den festligheten.De senaste åren har det dock inte gått lika bra mot marängerna. Galicierna har inte vunnit mot Real sedan just 2009 och den förödmjukande förlusten 2014/15 (2-8 till Real Madrid) har snarare gjort Real till en mardrömsmotståndare än någonting annat de senaste åren. Senast lagen möttes var den tionde december. Den gången vann Real Madrid med knappa 3-2 efter ett sent avgörande avi den 92:a minuten.gjorde Deportivos bägge mål.Mot Real Sociedad roteradeen hel del i sin startelva och en del ovana startspelare, under Mels ledning åtminstone, fick chansen från start. Matchen i sig var av väldigt låg nivå och ett tydligt exempel på det är att Depors första skott på mål kom först i den 85:e matchminuten. Det har i stora drag varit en tung och frustrerande säsong för Deportivo och sommaruppehållet kommer ganska lägligt. La Liga-kontraktet ska dock säkras först och en seger mot Real Madrid gör att Depor mest troligt spelar i La Liga även nästa säsong. Mot Málaga, för snart två veckor sedan, formerade Mel en 4-4-2-formation men senast mot La Real var uppställningen snarare 4-2-3-1. Det är även den senare formationen som Deportivo lär använda sig av mot Real Madrid också. Det skulle i sådana fall åter ge, som varit formsvag sedan managerbytet, en ny chans och Joselu får i sådana fall starta på bänken till förmån föri anfallet.Gästande Real Madrid föll tungt hemma på Santiago Bernabéu mot Barcelona i den allra sista spelminuten när Lionel Messi , av alla spelare, avgjorde. Förlusten gör att ligan lever i allra högsta grad. En seger borta mot Deportivo är mer eller mindre ett måste förmannar. I Champions League har laget lottats mot stadsrivalerna Atlético de Madrid och man kommer att spela en drös avgörande matcher i slutspurten av säsongen. Det cirkulerar en del uppgifter om att Zidane kommer att formera ett något b-betonat lag mot Depor men frågan är om fransmannen har råd att göra det? Troligen lär vissa startspelare roteras från El Clásico men det kommer inte att vara ett namnsvagt Real Madrid som äntrar Riazor direkt.I helgen saknades Alejandro Arribas , Guilherme och Carles Gil som samtliga var skadade. Dessa avbräck öppnade upp för Raúl Albentosa, Àlex Bergantiños respektive Emre Colak i startelvan. Av denna trio lär troligen bara Colak få en ny chans från start medan Arribas och Guilherme går rakt in i startelvan igen. Det enda avbräcket för Pepe Mel är mittfältarensom kommer att missa resten av säsongen.Zinedine Zidane har, å sin sida, problem med försvarslinjen.är sedan tidigare borta på grund av en revbensskada.drog på sig ett rött kort i El Clásico och är därför avstängd mot Depor. Raphael Varane har tidigare varit skadad och har bara spelat en match sedan mitten av februari. I och med skadan på Pepe och Ramos avstängning lär dock Varane starta mot Deportivo.utgick redan efter 39 minuter mot Barca och är även han skadad.har varit skadad hela säsongen.Lux – Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho – Guilherme, Borges – Bruno Gama , Colak, Kakuta – AndoneNavas – Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo – Isco, Casemiro, James – Lucas Vázquez, Morata, AsensioEstadio de Riazor, A CoruñaOnsdag 26/421.302-3