2017-04-23 12:00

Sociedad - Deportivo



Inför: Real Sociedad – Deportivo

Deportivo har mer eller mindre säkrat kontraktet. Vinst mot ett Europa League-jagande Real Sociedad vore den sista pusselbiten för La Liga-spel även nästa säsong.





Deportivo och Real Sociedad har totalt stött på varandra 37 gånger i tävlingssammanhang. Senast lagen möttes var i början av december och Deportivo, på Riazor, slog då baskerna med hela 5-1 vilket är Depors största segersiffra denna säsong. Den gången gjorde Florin Andone två mål, Ryan Babel samt Sidnei varsitt och Iñigo Martínez ett självmål. Målskytt för La Real var Yuri. Matcherna lagen emellan brukar dock vara ganska jämna och innan 5-1-segern slutade fyra raka matcher oavgjort. Senast Real Sociedad slog Deportivo var 2013. Vi får dock gå tillbaka hela vägen tills 2010 innan vi hittar senaste Sociedad-segern på Anoeta. Totalt har Deportivo vunnit 15 matcher medan Sociedad vunnit nio när lagen mötts. Båda lagen har vunnit lika många matcher på morgondagens arena Anoeta – fem segrar vardera.



Förra omgången vann Deportivo hemma mot Málaga i en, vad Pepe Mel beskrev den som, nyckelmatch. Depor kontrollerade hela andra halvlek i den matchen och vann välförtjänt mot ett Málaga som omgången tidigare besegrat



Hemmalaget Real Sociedad slåss om viktiga platser på den övre delen av tabellen. Senast föll baskerna mot FC Barcelona på Camp Nou med 3-2 och formen har i övrigt sett en aning skakig ut. La Real har siktet inställt mot en Europa League-plats och matchen mot Depor är väldigt viktig för dem i jakten på en sådan biljett. Man ligger just nu en poäng bakom Athletic Bilbao och laget fick trots förlusten mot Barca ett stärkt självförtroende då man var nära att knipa en pinne i Katalonien. De två baskiska grannarna Athletic Bilbao och



Skadeläget

I Deportivo är hela tre spelare avstängda. Alejandro Arribas, Guilherme och Carles Gil synade alla ett gult kort mot Málaga och det var ett gult för mycket. Trion startade senast och är givetvis tråkiga avbräck. In som ersättare kliver mest troligt Raúl Albentosa, Àlex Bergantiños och Emre Colak. Pedro Mosquera, som gjorde det avgörande 2-0-målet mot Málaga, är återigen skadad och kommer dessvärre att missa resten av säsongen.



Eusebio Sacristan får klara sig utan viktige anfallaren Imanol Agirretxe som varit skadad hela säsongen. I Agirretxes frånvaro har nyförvärven Willian José och Juanmi gjort tio respektive nio ligamål. Även högerbacken Carlos Martínez är skadad vilket öppnar upp för Zaldua som högerback. Mikel González har lämnats utanför truppen av sportsliga anledningar.



Förväntade startelvor

Real Sociedad (4-3-3)

Rulli – Zaldua, Raúl Navas, Iñigo Martínez, Yuri – Xabi Prieto, Illarramendi, Zurutuza – Vela, Willian José, Juanmi



Deportivo de la Coruña (4-2-3-1)

Lux – Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho – Àlex Bergantiños, Borges –



Matchfakta

Var: Estadio Municipal de Anoeta, San Sebastián

När: Söndag 23/4

Tid: 12.00

