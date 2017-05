Inför: Villarreal – Deportivo

Villarreal vill säkra Europa League och Deportivo vill säkra fortsatt spel i La Liga. Två lag med varsitt ”måste” ställs mot varandra i östra delen av Spanien.

Förväntade startelvor

Matchfakta

Förra veckan hade Deportivo läge att säkra La Liga -kontraktet hemma mot Espanyol . Dessvärre hände allt som inte fick hända och galicierna vek ned sig rejält och förlorade med 1-2. Nu återstår två omgångar och läget är något sämre än tidigare. Leganés vann övertygande med 4-0 mot Real Betis senast och har därmed mer eller mindre säkrat kontraktat – de behöver bara en poäng till. Underifrån sätter Sporting Gijón press som vann sin livsviktiga match mot Las Palmas. Fem poäng skiljer Deportivo och Sporting. Om inte Depor gör jobbet mot Villarreal kanske Eibar kan frälsa galicierna genom att slå Sporting parallellt med Depors match på östkusten.Deportivo och Villarreal har kamperat mot varandra 30 gånger i ligasammanhang. Totalt har Deportivo vunnit tretton, Villarreal elva och sex har slutat oavgjort. På El Madrigal (numer Estadio de la Cerámica) har Villarreal ett litet övertag med sju segrar i jämförelse med Depors fem. Senast Deportivo vann på El Madrigal var i slutskedet av förra säsongen när Faycal Fajr snyggt prickade in ett mål och Lucas Pérez fastslog slutresultatet till 0-2. Det var en seger som då räddade Deportivo, kan det ske igen månne? I höstas, på Riazor, slutade matchen mållöst.Gästande Depor kommer till den här matchen med blott en målsättning – att klara kontraktet. Det krävs eventuellt ingen seger eller ens poäng, beroende på hur det går mellan Eibar och Sporting, men om vi ponerar att Sporting bortaslår Eibar hamnar Deportivo med kniven mot strupen igen. Förhoppningsvis tar ändå Pepe Mel den här bortafighten på allvar och att vi får se ett helt annat Deportivo än det lag som äntrade Riazor förra veckan mot Espanyol. Det var bedrövligt att se. I veckan som har varit har emellertid Mel förbjudit spelarna att prata med media inför matchen och inga journalister har varit välkomna till träningarna inför matchen. Det är ändå ett tecken på att man förstår vikten av minst en poäng i östra Spanien. Annars har nyheten om en eventuell återkomst för Lucas Pérez från Arsenal varit det hetaste subjektet i veckan. Lucas lyckades ju, mer eller mindre, på egen hand fixa La Liga-kontraktet åt Deportivo förra säsongen.Hemmalaget Villarreal behöver bara en seger till för att säkra sin Europa League -plats och kommer knappast att dra ner på tempot mot Deportivo. Förra veckan föll den gula ubåten tungt borta mot FC Barcelona med hela 4-1. Managern Fran Escribá har i övrigt haft en ganska lugn säsong där laget mer eller mindre prenumererat på femteplatsen under hela vårkanten. Villarreal har ligans nästbästa försvar efter Atlético Madrid och har bara släppt in 32 mål på 36 matcher. Om Villarreal inte säkrar sin Europa League-plats mot Deportivo har man en ny chans i den sista omgången borta mot antagonisterna Valencia i Derbi de la Comunitat.Raúl Albentosa återvänder från sin avstängning och lär gå direkt in i startelvan tillsammans med Alejandro Arribas i mittlåset.är fortsatt skadad och kommer inte att spela mer den här säsongen. Ävenär skadad och får bevittna slutspurten på läktaren. Pedro Mosquera drog, för några veckor sedan, upp sin gamla lårskada och läkarna rekommenderade då att han skulle vila säsongen ut men att det fanns en möjlighet för honom att spela igen om det är kris. Pepe Mel har gjort bedömningen att man behöver Mosquera och han kommer därför att medverka mot Villarreal trots läkarnas rekommendationer. Slutligen återfinnspå skadelistan också.I Villarreal finns Víctor Ruiz, Jonathan Dos Santos Roberto Soldado och Manu Trigueros till Fran Escribás förfogande sedan kvartetten åter blivit aktuella för spel efter sina skador.ochhar varit skadade en längre period.. Lagkaptenenär osäker inför spel då han inte medverkat på lagets träningar i veckan.Andrés Fernández – Jaume Costa, Musacchio, Víctor Ruiz, Gaspar – Samu Castillejo, Trigueros, Rodri, Dos Santos – Bakambu, SoldadoLux – Juanfran, Albentosa, Arribas, Navarro – Mosquera, Borges – Gama, Colak, Gil – AndoneVar: Estadio de la Céramica (tidigare El Madrigal), Vila-RealNär: Söndag 14/5Tid: 20.00